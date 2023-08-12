Beachler'iyle ünlü Çeşme'de 'havlunu al da gel' eylemi! "Plajda bir gün geçirmek 10 bin lirayı buluyor"

Çeşme’de bir araya gelen Gücücek Koyu Koruma Derneği, Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği, İzmir Yaşam Alanları, Çeşme Çevre Platformu ve Yarımada Talanına Dur Platformu üyeleri Ovacık mevkisi Azmak Koyu'nda 'Kıyılara, plajlara, denize ücretsiz ulaşmak Anayasal hakkımızdır' diyerek eylem yaptı. Grup üyeleri, 'Halkın plajı ücretli olamaz', 'Denizler ücretsizdir', 'Biz koruduk, biz koruyacağız' yazılı dövizler taşıdı.

Çeşme'de SİT alanı içindeki Gücücek Koyu'nun halka kapatılmasını yüzlerce kişinin protesto ettiğini hatırlatan Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, deniz ve plajların halkın olduğunu söyledi. Halkın denize erişimine yasak konulamayacağını vurgulayan Güler, giriş parası alınmaması gerektiğini belirtti. Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, "Ne yazık ki sadece Çeşme'de değil, tüm kıyılarda ayağınızı suya soktuğunuzda birileri, oteller, işletmeler sizden para tahsil etmeye çalışıyor. Bu yıl çok ciddi rakamlar ortaya çıktı. 500 lira ile 1500 lira arasında para tahsil ediyorlar. Anayasanın 46'ncı maddesine göre sahiller halka kapatılamaz. Birtakım işletmelere kiraya verilebilir ama işletmeler halkın girişi için belirli yerleri açmak zorundadır. Tel şerit çekemezler. Anayasanın 56'ncı maddesinde de halkımızın sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bu denize girmemizi kimse engelleyemez. Ne yazık ki ne yerel yönetimler ne merkezi hükümet buna müdahale etmiyor. Halkın tepkisine belediyelerden destek bekliyoruz" dedi.

'ÇEŞME'DE BİR AİLE BİR PLAJA BİR ASGARİ ÜCRET BIRAKIYOR'

Daha önce de benzer eylemler yaptıklarını anlatan Güler, "Bu dördüncü eylemimiz. 2017'den beri bu eylemleri yapıyoruz. Yunanistan'da yapılan eylemi taklit etmiyoruz. İkisi aynı zamanda oldu. Biz bu hareketin tüm Türkiye'ye öbek öbek yayılmasını istiyoruz. Halk denizine kıyılarına sahip çıkıp bu gidişe 'dur' demeli. Çeşme'de rakamlar uçuyor. Ailesiyle denize gitmek isteyen biri temiz bir plaj arıyorsa 500 lira ile 1500 lira arasında bir bedel ödemek zorunda. İçeri girdiklerinde yemek yiyeceklerini de düşündüğümüzde 4 kişilik bir ailenin temiz bir plajda gün geçirmesi 10 bin lirayı buluyor. Bu kabul edilemez. Neredeyse bir asgari ücret tutarında para ödemek zorunda bırakılamaz halk. Bu fiyatları kimsenin kontrol ettiği yok" ifadelerini kullandı.

'BEACH CLUB TERÖRÜNÜN MAĞDURUYUZ'

Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği Genel Başkanı Seher Gacar da açıklamasında Kıyı Kanunu'na göre devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gereken sahillerde devletin 4 yıldır tasarrufunu yitirdiğini öne sürdü. Gacar, şöyle konuştu:

"Doğal koruma bölgesi olan bu alana binlerce metrekare kaçak yapı yapıldı. Burada halkın kullanımındaki yol kapatıldı. İşletme ardıç ağaçlarını keserek yeni yol açtı. Hazine ve kamuya ait arazilere otopark, lojman gibi bazı yapılar yapıldı. Biz defalarca hukuksal mücadele başlattık. Değişen hiçbir şey yok. İşgal daha da artmış, daha da yayılmış durumda. Biz haklarımızın nasıl gasbedildiğini bir kez daha göstermek istiyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sesleniyoruz. Biz burada korumasızız. Kıyı Kanunu, İmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu ne bizi ne tabiatı korumuyor. Doğa ve halk beach club terörünün mağdurudur.”



Açıklamanın ardından platform üyeleri ücretli plajın olduğu bölgede kuma havlu atarak oturma eylemi yaptı. Grup üyeleri alkışlar eşliğinde bir süre “Sahiller halkındır halkın kalacak" sloganı atıp, dağıldı.(DHA)





