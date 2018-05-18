Bebeğe yapılan masaj sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Kazakistan'dan Larissa Orynbasarvna, 11 yıldır sertifikalı olarak çalışan bir masöz. Ancak benzersiz masaj taktiğiyle şaşkına çeviriyor.

Alışılmamış masaj yönteminin, engelli bebeklerin iyileşmesine yardımcı olduğunu söyleyen 35 yaşındaki masöz, ''Yıllar boyunca çok fazla bebekle çalıştım, çoğu da boyun kıvrımı ve çarpık ayak gibi engelleri olan bebeklerdi. Masajım sayesinde iyileştiler. Tek amacım çocuklara yardım etmek'' diye konuştu.

Endişe verici görünmesine rağmen, bu uygulama Kazakistan'da popüler hale geldi. Ancak, herkes bu uygulamanın güvenli olduğunu düşünmüyor.

Sosyal medyada bunun dehşet veren bir uygulama olduğunu söyleyen bir kullanıcı, ''gördüğüm şey bir işkenceye benziyor. Bebeğin kemikleri yeterince güçlü değil. Bu aptalca bir yöntem ve bu kadın cezalandırılmalı'' diye yazdı ve birçok kişiden destek gördü.

Uzmanlarsa, bebek masajlarının “bebeğinizin vücudunu ellerinizi kullanarak nazik, ritmik bir şekilde okşayarak” olması gerektiğini söylüyor.