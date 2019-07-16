Bebeği emzirmeden kesme süreci nasıl olmalı?

Anneler için gebelikte başlayan; ''Acaba sütüm gelecek mi ? Bebeğimi emzirebilecek miyim? '' kaygısı, bebeğimiz biraz büyüdükten sonra da ''Sütten nasıl keseceğim? '' kaygısına dönüşebildiğini dile getiren Dr.Melike Özberk Koç, “Anne ile bebeğin fiziksel bağlanması anne rahmine düşüp göbek kordonunu oluşturacak ilk birkaç hücre ile başlıyor ve doğum sonrası emzirme ile farklı bir boyut kazanıp devam ediyor. Bu güçlü fiziksel bağlanma beraberinde duygusal bağlanmayı da getirdiği için, çoğu defa emzirme sürecinin bitecek olması annede sanki anneliğinden bir şeyler yitip gidecekmiş gibi bir hüznüne sebep olabiliyor. Dönemlerden oluşan bu yaşam yolculuğunda emzirmenin de bir süreç olduğu,zamanı geldiğinde anne ve bebeğin emzirme ve emme eylemi ile hafızalarda tadı kalacak şekilde vedalaşabilmesi de gerekmektedir” dedi.

Hayatımızın pek çok alanında aktif yer tutan inanç sistemleri olan dinler ve tıp akademilerinin çoğunlukla ilk 6 ayı sadece anne sütü olmak üzere 2 yaş civarlarına kadar emzirmeyi tavsiye ettiğini belirten Dr.Melike Özberk Koç, “Ben de mesleki tecrübelerim ve eğitimim ışığında hiçbir çocuğun anne sütünden mahrum kalmamasından yanayım ancak 2 yaş civarlarında anne ve bebeğe uygun zaman diliminde emzirmenin bitirilmesi taraftarıyım. Zaman zaman sosyal medyada,''Anne sütü çok faydalıdır, gerekirse ilkokula kadar hatta daha ötesi emzirilmelidir.'' gibi... yaklaşımlarını hem annenin hem de bebeğin ruhsal ve bedensel sağlığına uygun olabileceğini düşünmüyorum. Eğer bebek bu döneminde kendi isteği ile daha az emmeye, memeyi sormamaya başlar ise siz de süreci destekleyin ve aklına getirmeyin. Bu anne ve bebek için en kolay olanıdır.Maalesef her zaman bu kadar kolay olmayabiliyor ve çocuk büyüdükçe daha da sık emmek ,memeden hiç uzak kalmamak isteyebiliyor. Eğer anne olarak sütten kesmeye kesin karara vermiş iseniz, basit cümlelerle bir süre sonra memede süt biteceğini çocuğa anlatın. Sonraki süreçte emme aralarını olabildiğince açmaya çalışın. Bu dönem muhtemelen birkaç hafta sürecektir. Kesin kararınızı verdiğiniz zaman gün belirleyin ve o gün hoş bir memeye '' bay bay'' partisi düzenleyebilirsiniz. Çocuklarda erişkinler gibi neden-sonuç ilişkisine önem verirler ve istediğinde biz ''bay bay'' yaptık yeterli bir açıklama olabilecektir. Bu süreçte size eşlik edecek olan başta baba olmak üzere diğer aile bireylerinden mutlaka destek alın. Elbetteki ilk günler sık sık soracaktır, hatta belki ağlayacaktır. Ağlamanın bedensel ve ruhsal alanda bir toksin atma metodu olduğunu unutmayın! Ağlayan çocuğunuza sık sık sarılın meme olmasa bile yanında olduğunuzu hissettirin. Bu yaklaşımla birkaç gün içinde sormaları bitecek ve durumu kabul edecektir. Ağladığı için süreci yarım bırakır iseniz unutmayın ki bir daha ki deneme çok daha zor olacaktır.” şeklinde konuştu.