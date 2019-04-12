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Bebeği için yapmıştı viral oldu! Kilosu 60 TL olan tereyağı 10 TL'ye mal etti

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 12.04.2019 09:20 | Son Güncelleme

Evde bebeği için tereyağ yapan anne hem aile bütçesine katkıda bulundu hem de viral oldu. Avustralyalı anne, kendi tarifi ile 15 dakika içerisinde yaptığı tereyağ tarifini sosyal medyada paylaştı ve kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Bebeği için yapmıştı viral oldu! Kilosu 60 TL olan tereyağı 10 TL'ye mal etti

Hem aile bütçesine katkı sunmak hem de bebeğini daha sağlıklı beslemek için böyle bir arayışa girdiğini anlatan anne tarifinin bu kadar dikkat çekeceğini hiç düşünmediğini anlattı.

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Yemek yapmayı sevdiğini ve çoğu şeyi evde kendisinin yapmayı sevdiğini anlatan Sarah Gayton-Kay, yaklaşık 10 TL’ye aldığı saf krema ile 1.3 kg tereyağ elde etmiş.

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Sarah ihtiyacı olanın sadece saf bir krema ve mikserle 15 dakika boyunca çırpmak olduğunu söyledi. Yapımını ise şöyle anlatıyor: ''Saf kremayı mikserle 15 dakika çırptıktan sonra üzerindeki kaymak tabakasını ayırmak için bir tülbentten geçirin, biraz tuz ekleyin. Yiyeceğiniz kadarını ayırdıktan sonra geri kalanını daha sonra kullanmak üzere derin dondurucuya kaldırın. İşte bu kadar.''

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Mağazalarda satılan tereyağın kilosunun yaklaşık 60 tl olduğunu anlatan Sarah Gayton-Kay, kendi tarifinin maliyetinin kilo başı 10 TL civarında olduğunu iddia ediyor.

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Tarifini paylaşırken asla viral olacağını düşünmediğini belirten Sarah Gayton-Kay, bu durumun kendisini mutlu ettiğini belirtiyor.

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tereyağı tarifi Sarah Gayton-Kay

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