Bebeği ölen anne: 'Benzer acıları yaşamamak için evde kalın'

CENAZE MASRAFLARINI KARŞILAYAMIYORLAR!

Aroha’nın partneri Lee, cenaze masraflarını karşılayabilmek ve ailesine bu zor zamanlarda yardımcı olabilmek için internet üzerinden bir bağış toplama sayfası oluşturdu. Lee, partnerinin doğumdan 3 hafta önce ağabeyini kaybetmekten dolayı zaten çok üzgün olduğunu ifade etti. Acılı anne hastanede kaldığı süre boyunca diğer çocuklarının doğum günlerini de kaçırdı. Aroha, hastanenin uyguladığı katı kuralları anlayışla karşıladığını, başka ailelerin benzer acıları yaşamaması için evde kalmaları konusunda yalvardığını belirtti. Aile, bebekleri için küçük bir tören düzenledi ve karantina sona erince tüm aile için daha büyük bir tören yapacaklarını, oğullarının her zaman kalplerinde yaşayacağını söyledi.



