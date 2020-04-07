Bebeği ölen anne: 'Benzer acıları yaşamamak için evde kalın'

Acılı aile, koronavirüs kuralları nedeniyle bebekleriyle sadece birkaç dakika geçirebildi ve ardından bebeklerini kaybetti. Çift, yürek burkan o anların fotoğrafını paylaştı.
Aroha Nicola kanama nedeniyle partneri tarafından hastaneye yetiştirildiğinde, yaklaşık beş aylık hamileydi.
Lee and Aroha 21 haftalık doğan oğullarıyla, yalnızca birkaç dakika geçirebildi.
23 yaşındaki anne, doğumdan sonra ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle bebeğinin hayatta kalamayacağı haberini aldı. Hastanenin koronavirüs salgını nedeniyle aldığı önlemlerden dolayı genç anne doğumdan önce hastanede 5 günü yalnız geçirdi. Aroha ve ailesi o günlerde, 28 yaşındaki erkek kardeşini kalp sorunu nedeniyle henüz kaybetmişti ve yasını tutmaktaydılar.
Aroha “Kardeşimin yasını yalnız başıma tutuyordum ve oğlumun doğum yaptıktan sonra yaşamayacağını biliyordum” dedi.
“Elimi yakaladı, bana gülümsedi, parmağımı kendine yaklaştırdı ve son nefesini verdi”
2 Nisan günü Aroha 21 haftalık oğlunu doğurdu. Acılı aile, ölen bebeklerini son yolculuğuna uğurlamadan önce onunla birkaç dakika geçirebildi. Anne Aroha “elimi yakaladı, bana gülümsedi, parmağımı kendine yaklaştırdı ve son nefesini verdi” sözleriyle o anı anlattı. Çift, bebeklerine Aroha’nın ölen kardeşi Te Whakanga’nın ismini verdi.
Aroha’nın partneri Lee, cenaze masraflarını karşılayabilmek ve ailesine bu zor zamanlarda yardımcı olabilmek için internet üzerinden bir bağış toplama sayfası oluşturdu. Lee, partnerinin doğumdan 3 hafta önce ağabeyini kaybetmekten dolayı zaten çok üzgün olduğunu ifade etti. Acılı anne hastanede kaldığı süre boyunca diğer çocuklarının doğum günlerini de kaçırdı. Aroha, hastanenin uyguladığı katı kuralları anlayışla karşıladığını, başka ailelerin benzer acıları yaşamaması için evde kalmaları konusunda yalvardığını belirtti. Aile, bebekleri için küçük bir tören düzenledi ve karantina sona erince tüm aile için daha büyük bir tören yapacaklarını, oğullarının her zaman kalplerinde yaşayacağını söyledi.
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