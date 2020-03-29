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"Bebeği virüs nedeniyle öldü" denilen öğretmen açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 15:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 8 aylık hamile olan resim öğretmeni, koronavirüs teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı. Bebeğinin öldüğü haberlerini yalanlayan genç kadın, kendisinin ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Bebeği virüs nedeniyle öldü" denilen öğretmen açıklama yaptı

Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce evlenen ve 8 aylık hamile olan Ş.B. (25), rahatsızlanınca eşi Baturhan B. ile birlikte koronavirüs şüphesiyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan testlerde koronavirüs sonucu pozitif çıkan Ş.B., tedavi altına alındı. Genç kadın, hastanede tedavisi sürdüğü sırada bebeğinin virüs nedeniyle öldüğü haberlerini görünce sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile haberleri yalanladı.

Videoda bebeğinin ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ş.B., “Hiçbir yazı doğru değil. İnsanlar beni arıyor ve ağlıyor. Ben zaten normal bir kafada kalmak istiyorum. Böyle bir şey yok. Haberler ve yazılar yalan. Okuduklarınızın çoğu yalan. İnsanları paniğe sevk etme adına virüsten kaçan haberleri çıkıyordu, ben de izlerken gülüyordum. Tabi ki zorda olan hastalar vardır ama olmayanlar hakkında da abartılı haberler yapıp, sizi ve evdekileri korkutuyorlar. Ben şu an sağlıklıyım gayet iyiyim, bebek de aynı şekilde iyi. İnşallah güzel sonuçlarla çıkarım. Nasıl bir durumun içindeyiz, neler yaşıyoruz ben de anlamadım. Anlamaya çalışıyorum. Dua edin, evden çıkmayın, kimseye güvenmeyin, okuduklarınıza da inanmayın” dedi.

(İHA)


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