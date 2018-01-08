Bebeğin ağlamasını durduran yöntem viral oldu!

Beşiğin içine 10 ve üzeri emzik koyan Laura, ''Gece her saat başı kalkmaktan yorgun düşünce böyle bir çözüm bulmaya karar verdim. Uyurken bir eline başka bir emzik koyuyorum. Onu da düşürdüğü zaman beşikteki diğer emzikleri emiyor. Böylece stresli bir gece yaşamıyorum. Bu yöntemi Facebook'ta paylaştığımda ebeveynlerden inanılmaz geri dönüş aldım. Aslında bu yöntemi her anne bilir ancak kullanmıyorlar. Bu kadar ses getireceğine inanmıyordum'' diye konuştu.
Laura'ya tebriklerin yanı sıra olumsuz yorumlarda geldi. Bir kullanıcı Laura'ya, ''ya bebek başka bir nedenden dolayı ağlıyorsa yine uyumaya devam edecek misin?'' diye sordu.
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