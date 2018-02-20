KADIN

Bebeğin ultrason görüntüsü şaşkına çevirdi

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BEBEK HABERLERİ  | 20.02.2018 10:54 | Son Güncelleme

30 haftalık hamile olan Michelle Herb, 4D taraması sırasında bebeğinin gülümsediği anı Facebook hesabında paylaştı. Video, kısa sürede birçok paylaşım alarak viral hale geldi.

Bebeğin ultrason görüntüsü şaşkına çevirdi

Nisan aylarında bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan anne Michelle ve baba Andrew, hamilelik boyunca yapılan taramalar esnasında bebeklerinin yüzünü göremediğini, bu yüzden daha detaylı olan 4 boyutlu ultrasonu denemeye karar vediklerini söylediler.

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Taramaya girmeden önce dolu bir kase dondurma yiyen Michelle, '' hamileliğim boyunca onun yüzünü göremedik. Ya koluyla yüzünü kapatıyor ya da poposunu bize dönüyordu. Bu kez daha detaylı bakmak istedik. Ve girmeden önce de bir kase dondurma yedim. Ultrasonda bakarken oldukça hareketli, içi içine sığmayan bir bebekle karşı karşıyaydık.

Ancak sondaki sürprizi hiç beklemiyorduk. Bebeğimiz bize gülümsüyordu. Bu inanılmaz bir andı'' diye konuşuyor.

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Bebekler doğumdan yaklaşık altı ila 12 hafta sonra, genellikle bir ebeveynin sesine veya görsel uyarılarına tepki olarak gülümsemeye başlarlar.

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ultrason görüntüsü 4D taraması

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