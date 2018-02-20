Bebeğin ultrason görüntüsü şaşkına çevirdi

Nisan aylarında bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan anne Michelle ve baba Andrew, hamilelik boyunca yapılan taramalar esnasında bebeklerinin yüzünü göremediğini, bu yüzden daha detaylı olan 4 boyutlu ultrasonu denemeye karar vediklerini söylediler.

Taramaya girmeden önce dolu bir kase dondurma yiyen Michelle, '' hamileliğim boyunca onun yüzünü göremedik. Ya koluyla yüzünü kapatıyor ya da poposunu bize dönüyordu. Bu kez daha detaylı bakmak istedik. Ve girmeden önce de bir kase dondurma yedim. Ultrasonda bakarken oldukça hareketli, içi içine sığmayan bir bebekle karşı karşıyaydık.

Ancak sondaki sürprizi hiç beklemiyorduk. Bebeğimiz bize gülümsüyordu. Bu inanılmaz bir andı'' diye konuşuyor.

Bebekler doğumdan yaklaşık altı ila 12 hafta sonra, genellikle bir ebeveynin sesine veya görsel uyarılarına tepki olarak gülümsemeye başlarlar.