Bebeğinin iyiliği her şeyden önemli olan anne babalar için en iyi kaşık mama önerileri

"Kaşık maması ne zaman verilir?" sorusu annelerin sık sık kafasını karıştırıyor. Kaşık mamalarının en doğru kullanım zamanı 6 aydan sonra yani bebek ek gıdaya geçtiği zaman olarak biliniyor. Erken dönemde ise dördüncü aydan itibaren verilebilen kaşık mamalarını tercih edebilirsiniz. Kaşık mamalarını ek gıda olarak kullandığınızda bebeğinizin gelişimine destek olabilir, ona sağlıklı bir yaşam sunabilirsiniz. Birçok markanın kaşık maması olduğu için "Hangisini almalıyım?" ya da "En iyi kaşık maması hangisi?" diye düşünüyorsanız gelin, bebeğiniz için en doğru mamalara beraber göz atalım!

1. İlave şeker içermeyen: Aptamil Sütlü İrmikli 4 Meyveli Kaşık Maması

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Aptamil Sütlü İrmikli 4 Meyveli Kaşık Maması, kalsiyum ve demir kaynağı içerdiğinden bebeğiniz için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. A, C ve D vitaminleri, mineraller, çeşitli meyveler, tahıllar sayesinde bebeğinizin ihtiyaç duyduğu dengeli beslenme konusunda size yardım eder. 6 aydan büyük bebekler için gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eden mama, raf ömrünü uzatmak için eklenen koruyucu maddeleri içermez. Tahıl ve meyveler olgunlaşma süresi tamamlandıktan sonra toplanır ve sütle birleştirilir. Bebek beslenme standartlarına uygun hazırlanan mamayı mutlaka denemelisiniz.

2. Süte alerjisi olan bebekler için: Hipp Organik 5 Tahıllı Kaşık Maması

Ek gıda olarak kullanabileceğiniz Hipp Organik 5 Tahıllı Kaşık Maması süt içermediği için süte alerjisi olan bebeğinizin beslenmesinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. GDO'lu ürün ve ilave şeker içermeyen mamada B1 vitamini yer alır. "Kaşık maması nasıl yapılır?" diye düşünüyorsanız oldukça basit! Anne sütü ile kolayca hazırlayabilirsiniz. Eğer bebeğinizin süte alerjisi varsa içme suyu da kullanabilirsiniz. Mamayı hazırlarken ilk önce 200 ml süt veya suyu ısıtın ve 50 dereceye kadar soğutun. Daha sonra mamayı ekleyin. Kıvamının tam oturması için karıştırmanız ve 1 dakika beklemeniz yeterli.

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3. Lezzetli bir mamayla bebeğinizi ek gıdaya alıştırın: Bebelac Gold Sütlü Ballı İrmikli Kaşık Maması

Bebelac Gold, sütlü ve irmikli aromasıyla bebeğinizin bir numaralı ek gıdası olmayı başarır. Birinci sınıf kaliteli ham madde ile üretilen Bebelac Gold Sütlü Ballı İrmikli Kaşık Maması, doğal içeriği sayesinde bebeğinize zarar vermeden bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım eder. Altıncı aydan itibaren kullanabileceğiniz mamayı ek gıdaya geçişte bebeğinizi kaşıkla beslemek için tercih edebilirsiniz. Bebeğinizin sağlıklı gelişimini destekleyen ek gıdalar arasında yer alan kaşık maması yapımı ise oldukça basit. Su ya da süt ile karıştırarak hazırlayabileceğiniz gibi kahvaltı karışımlarına da ekleyebilirsiniz.

4. Beşinci aydan itibaren kullanabileceğiniz: Hero Baby Sütlü Ballı İrmikli Kaşık Maması

Hero Baby en iyi kaşık maması markaları arasındaki yerini uzun yıllardır koruyor. Hero Baby Sütlü Ballı İrmikli Kaşık Maması, bebeğinizin sağlıklı bir şekilde gelişmesini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. İçerdiği folik asit, çinko, kalsiyum, demir ve A, D, C, B6, B12 vitaminleri sayesinde kan hücrelerinin olgunlaşmasında da önemli bir rol oynar. İçerisindeki süt, bal ve irmik aromasıyla bebeğinizin keyifle yiyeceği mama, bebeklerin damak tadını yakaladığı için ek gıdaya geçişte işinizi oldukça kolaylaştıracak. Siz de bebeğinizi ek gıdaya geçirirken zorlanıyorsanız mamayı mutlaka denemelisiniz.

5. Bebeğinizin iştahını açacak: Arı Mama 12 Vitaminli Sütlü Muzlu Pirinçli Kaşık Maması

En iyi kaşık mama markaları arasında yer alan Arı Mama, 70 yıldır bebeklerin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlar. Dördüncü aydan itibaren kullanılabilen mama, su ile pişirilerek kolayca hazırlanır. İçerisindeki pirinç, muz ve süt aroması ile bebeğinizin damak tadını geliştiren mama aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Kalorisi yüksek, B ve C vitaminleri, probiyotik, potasyum, lif içeren muz bulundurduğu için az yemek yiyen bebeklerin bile iştahını açar. 4 ila 6 aylık bebeğiniz için kullanabileceğiniz mamanın hazmı da oldukça kolay.

6. İyi bir gece uykusu için: Arı Mama Gece Kaşık Maması

Arı Mama 12 Vitaminli 6 Mineralli Sütlü 7 Tahıllı Pirinçli Gece Kaşık Maması, su ile pişirilerek hazırlanır. Kaşık maması kullananlar tarafından beğenilen ürün, dördüncü aydan itibaren kullanıma uygun. Kaşık mama, içerisindeki lifli besinlerle bebeğinizin uzun süre tok hissetmesini sağlar. Arpa, mısır, pirinç, yulaf, tam buğday gibi tahıl karışımı içerir ancak mamada su ürünleri, renklendirici, domuz yağı ve koruyucu yer almaz. Bebeğinin gece deliksiz bir uyku çekmesinin sırrını keşfetmek isteyen annelerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği mama ile bebeğiniz sağlıklı uykunun tadını çıkarsın!

7. Bol vitaminli: Arılac Sütlü Pirinçli Kaşık Maması

Sağlıklı bir yaşamın kaynağı, doğru beslenmekten geçer. Arılac Sütlü Pirinçli Kaşık Maması, bebeğinizin ek gıda ihtiyacını karşılar. Lezzetli ve doyurucu formüle sahip mama, içerisinde bulunan A, C, D B2, B6, B12, B1 ve niasin vitaminleri sayesinde bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Formülünde yer alan demir, çinko ve folik asit ise bebeğinize sağlıklı bir hayat sunar. Yüksek kalsiyum ve iyot içeren Arılac Sütlü Pirinçli Kaşık Mama ile bebeğinizin kemiklerinin güçlenmesini sağlayabilirsiniz. En değerli varlığınızın gelişimini ve sağlığını korumak için mamayı rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

8. Kahvaltıların vazgeçilmezi olacak: Bebelac Tahıllı Karışım

Bebelac Tahıl Karışım ile bebeğiniz güne dinç ve zinde başlar. 6 ila 36 aylık bebekleriniz için gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 7 tane tahılın bir araya gelmesinden elde edilen içeriği ile bebeğinizin kahvaltıda alması gereken lif, protein ve vitamin ihtiyacını karşılar. İçerisindeki B1 vitamini ile bebeğinizin enerji kazanmasına yardımcı olur. Günün en önemli öğünü olan kahvaltıyı mama ile sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Böylece bebeğiniz gün boyu enerjisini kaybetmeden oyun oynayabilir. Enerji ve vitamin deposu mamayı anne ya da devam sütüyle kolayca hazırlayabilirsiniz.

9. Bebeğinizi rahat bir uykuya hazırlayacak: Hipp Organik İyi Geceler Kaşık Maması

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Hipp ile bebeğiniz gece boyu rahat uykunun tadını çıkarır. Süte alerjisi olan bebekler için tercih edilebilir. Su ile hazırlayarak kısa süre içerisinde muhallebi kıvamını elde edebilirsiniz. İçerisindeki A, B1, B2, B12, C ve D vitaminleri sayesinde bebeğinizin bağışıklığını güçlendirir. İçerisindeki şeker miktarını meyvelerinden alır ve ek şeker ilavesi ya da jelatin içermez. Gece boyu bebeğinizin gelişimini destekleyerek kemik ve dişlerini güçlendirmeye yardımcı olur. Enfes aroması ile bebeklerin severek tükettiği mama, bebeklerini ek gıdaya alıştırmaya çalışan anne babalara da kolaylık sağlar.

10. Sindirimi kolaylaştıran ek gıda: Gerber Peach Kaşık Maması

Gerber Peach Kaşık Mama, kayısı aroması ile bebeklerin ek gıdayı sevmesinde yardımcı olur. İçerisindeki vitamin, mineraller sayesinde beyin ve göz gelişimini destekler. Probiyotik desteği ile kabızlık problemi yaşayan bebeklerin sindirim sistemini düzenler. GDO içermeyen ham madde kullandığı için bebek sağlığını korur. Su ya da anne sütünü ısıtıp mamaya ekleyerek kısa sürede pişirme işlemi yapmadan mamayı hazır hâle getirebilirsiniz. Meyve, pekmez gibi gıdalarla bebeğinizin damak zevkine uygun hâle getirebilirsiniz. Enfes aroması ve lezzetiyle bebeğinizi ek gıdaya kolayca alıştırabilirsiniz.