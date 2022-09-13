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  4. Bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Cani baba: Çocuğumu seviyorum

Bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Cani baba: Çocuğumu seviyorum

13.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da 2021 tarihinde yenidoğan bebeğinin mamasına karınca ilacı koyan cani baba için Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi yönünde karar verdi. Serhat O., 15 yıllık evliliğinde karısı ve çocuklarına zarar vermediğini, sevdiğini ifade ederek, tahliyesini istedi. Duruşma ileri bir tarihe erteledi.

Bebeğinin mamasına zehir koymuştu! Cani baba: Çocuğumu seviyorum

Yalova'da 8 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki evlerinde 13 günlük öz kızı E.E.O.’yu öldürmeye teşebbüsle suçlanan baba Serhat O.’nun Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılanmasına devam edildi. "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O. duruşmaya Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

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''EŞİM VE ÇOCUĞUMU SEVİYORUM''

Serhat O., 15 yıllık evliliğinde karısı ve çocuklarına zarar vermediğini ifade etti. Eşi ve çocuklarını sevdiğini söyleyen sanık, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, zehrin çocuğun sağlık durumuna etkisiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun beklenmesi yönünde karar alırken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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(İHA)

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Yalova
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