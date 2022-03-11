Bebeğinizin daha rahat uyumasını sağlayacak, olmazsa olmaz ürünler

Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra onun için iki önemli konu var: biri beslenme, diğeri uyku. Özellikle yenidoğan döneminde bebekler için çok fazla beslenme seçeneği bulunmuyor. Bu nedenle ek gıdaya geçişe kadar düşünmeniz gereken en kritik konu uyku rutini. Bebeklerin bedensel ve zihinsel gelişimleri için uyku çok önemli. Her bebek kendisine uygun bir ortamda doğru saatlerde uykuda olmalı. Bununla birlikte bebeklerin kaliteli uykuları ebeveynlerin rahat edebilmeleri için de önem taşıyan bir durum. Genelde bebeklerin uyku saatleri, ebeveynlerin de dinlenme saatleri oluyor. İşte bu yüzden bebeğiniz için etkili bir uyku rutini oluşturmalı ve bu rutini en iyi şekilde uygulamalısınız. Peki, bebeklerin uykuya daha rahat dalmaları için nasıl bir rutin oluşturulabilir? Gelin, birlikte bakalım.

1. Özellikle geceleri beşiğinde uyusun

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Bebekler gün içinde çok farklı yerlerde uykuya dalabilir. Uyku kalitesini artırmak için gündüz uykularında beşiğinde yatmasa bile gece uykusunda mutlaka beşiğinde yatmasını sağlayın. Bu rutin; onların uyku alanlarını tanımasına yardımcı olur, beşiğe geçtiklerinde uykuya dalmalarını kolaylaştırıyor. Özellikle ilk 2 yıl emzirilecek bebekler için anne yanı beşikler tercih edilebilir. Beşikleri daha uzun süre kullanabilmek için ilk 2-3 yıl beşik, sonra yatak olabilen ürünleri tercih edebilirsiniz. Böylece masraftan kurtulduğunuz gibi bebeğinizin alışkın olduğu uyku ortamını da koruyabilirsiniz.

2. Uyku öncesi ılık bir banyo bebeklerin en sevdiği rutinlerden biri

9 ay boyunca anne karnında amniyon sıvısı içinde yaşayan bebekler doğduklarında kendileri için uygun sıcaklıkta hazırlanan sulara kolaylıkla uyum sağlayabiliyorlar. Üstelik su, onlar için oldukça rahatlatıcı. Bu rahatlama sayesinde bebeğin uykuya dalma süresi kısalıyor ve uyku kalitesi yükseliyor. Bebek banyosu için su 35-37 derece aralığında olmalı. Dereceyi ayarlamak için de bir termometreye ihtiyacınız olacak. Suyun sıcaklığını anında tespit eden ve bebeğinize güvenli ve konforlu bir banyo deneyimi sunan elektronik göstergeli termometreleri tercih ederek hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

3. Aromaterapiden faydalanın

Lavanta yağı hem eşsiz kokusu hem değerli özü sayesinde bedenin dinlenmesine yardımcı oluyor ve uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Bu yağ; sadece bebeklerde değil, yetişkinlerde de kullanımı önerilen bir alternatif. Etkisi bilimsel araştırmalarca da kanıtlanmış lavanta yağı ile bebeğinizin rahat bir şekilde uykuya dalmasını sağlayabilirsiniz. Tavsiye edilen kullanımı bir peçete ya da tülbente bir-iki damla damlatarak bebeğinizin yanına bırakmak. Bu sayede etrafa yayılan lavanta kokusu bebeği rahatlatacak ve uykuya huzurla dalmasına katkı sağlayacak.

4. Vücut masajı ile bebeğinizi rahatlatın

Uykudan önce yapacağınız 10 dakikalık vücut masajının uykuya geçiş için olumlu bir etkisi bulunuyor. Bunun yanında, bebeklerin gelişimlerine katkı sağlayan ve anneyle bağlarını kuvvetlendiren bir yanı da var. Masaj sırasında dikkat etmelisiniz. Bebeklerin cildi hassas ve bu hassasiyete uygun hareket edilmesi gerekiyor. Bu nedenle bebek bakım yağlarını seçerken özellikle paraben, parafin, parfüm ve diğer kimyasallardan arınmış yağları tercih etmelisiniz. Seçeceğiniz güvenilir bir masaj yağıyla bebeğinize yumuşak dokunuşlarla masaj yapabilirsiniz. Bu şekilde uykuya dalışı çok daha rahat ve hızlı gerçekleşecek.

5. Uyku tulumu uykunun habercisi

Bebekler uyku rutinlerini aslında çok seviyorlar. Daha önce de söylediğimiz gibi bu rutinler, onların uykuya geçişlerini kolaylaştırıyor. Bebekleri uykuya hazırlayan önemli adımlardan biri de pijamalar ve uyku tulumları. Uyku tulumunu giyen bebek, uyku saatinin geldiğini anlıyor. Böylece vücudu buna göre sinyali alıyor ve uykuya doğru geçiş yapması mümkün oluyor. Seçeceğiniz uyku tulumu ortamın genel sıcaklığına bağlı TOG değerinde seçilmeli; onu ne üşütmeli ne de terletmeli. Çünkü aşırı sıcaklık ya da aşırı soğukluk uykuya geçişi hatta uyku kalitesini de olumsuz etkileyebilir.

6. Sızdırmaz, emiciliği yüksek bezler ile gece boyu rahat uyku

Bebeklerin uykuya rahat geçişi kadar uyku kalitelerinin yükseltilmesi de önemli bir konu. Örneğin; ıslaklığı geçiren bezler bebeklerin uykusunu bölebilir, yeniden uykuya geçişlerini zorlaştırabilir. Bu durum hem ebeveynler hem bebek için zorlayıcı olabilir. Gece boyu süren, deliksiz uyku için etkili yöntem ise emiciliği yüksek bezler kullanmak. Gece boyu sızdırmayan ve emiciliği yüksek bezler bebeğinizin uyku kalitesine katkı sağlıyor. Bu bezleri tercih ederken de içeriğinde paraben, parfüm, BPA gibi zararlı kimyasalların bulunmadığından emin olmak önemli.

7. Oda sıcaklığı uykuya geçiş için önemli bir unsur

Bebeğinizin uyuyacağı odanın sıcaklığı, nemi gibi çevresel faktörler uykuya geçişte dikkate alınması gereken başka bir konu. Tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi bebekler de çok sıcak ve çok soğuk ortamlara karşı duyarlı ve bu gibi ortamlar bebeklerin uykuya geçişlerini zorlaştırıyor. Bu nedenle anne babaların özellikle bebekle aynı odayı paylaştığı dönemlerde oda sıcaklığını kendilerine göre değil bebeğe göre ayarlamalarında fayda var. Odanın sıcaklık ve nem dengesi için de mutlaka bir nem ve sıcaklık ölçer kullanmak iyi bir seçim. Bebeklerin uyuyacağı odada sıcaklığın yenidoğan döneminde 22-24 derece, 6. aydan sonra ise 20-21 derece olması tavsiye ediliyor.

8. Es geçilmemesi gereken konu: doğru nem oranı

Özellikle kış aylarında ortamdaki nemin dengelenmesi için bebeğin bulunduğu odada buhar makinesi çalıştırmak uyku kalitesini artırabilir. Bu noktada doğru nem oranını tespit etmek ve bu oranı korumak önem taşıyor. Dijital göstergelerle kolay kullanım sağlayan ve nem oranını otomatik olarak algılayan buhar makineleri bu nedenle en etkili seçimler. Uzmanlar iyi bir uyku için ortamdaki nemin %40-50 dolaylarında olmasını tavsiye ediyor. Weewell 360 derecelik buhar salınımıyla ortama nemi eşit şekilde dağıtıyor. Gece lambası özelliğini de içinde barındıran ürün, ortamı hafif şekilde aydınlatıyor.

9. Uyku arkadaşı bebeği sakinleştiriyor, uykuya geçişini kolaylaştırıyor

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Uyku arkadaşı bebeklerin sakinleşmesi, güvende hissetmesi için kullanılan ürünlerden biri. Özellikle ebeveynlerinin yatak odasından ayrılan bebekler için uyku arkadaşı oldukça iyi bir seçim. Kimi zaman yumuşak peluş hayvanlar kimi zaman bir kamyon ya da başka bir favori oyuncak, uyku arkadaşı olabilir. Bu aşamada bebeğin seveceği bir oyuncağı seçmesine izin vermek önemli. Kimi bebekler için için bu bir battaniye ya da yastık bile olabilir. Ancak ışıklı ve sesli ürünleri uyku arkadaşı olarak tercih etmemek gerekiyor. Bizim uyku arkadaşı tavsiyemiz ise organik, yumuşak ve sevimli amigurumi oyuncaklar.

10. Gece lambası ortamı uykuya uygun hale getiriyor

İyi bir uyku gerçekten gelişim için en önemli etkenlerden. Sağlıklı uyuyan bebekler ve çocuklarda büyüme hormonu dengeli şekilde salgılanıyor ve çocukların zihinsel, özellikle de fiziksel gelişimi bu şekilde hızlanıyor. Bu nedenle uyku kalitesini artırmak oldukça önemli. Her detaya dikkat etmek gerekiyor. Örneğin; bazı bebekler ışığa karşı çok hassas olabilir ve tavan aydınlatmalarının güçlü ışığı onları uykusundan edebilir. Sorunun üstesinden gelmek için gece lambası kullanabilir, odadaki işlerinizi tavan aydınlatmasına gerek kalmadan da halledebilirsiniz.