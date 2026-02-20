'Kucağa alıştırma' efsanesi çöktü! Meğer o dokunuş hayat kurtarıyormuş

Bilim dünyası, bebeklerin uyku sırasında ebeveyninin kucağında şefkatle sarmalanmasının sadece anlık bir huzur değil, beyinde ömür boyu sürecek bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu kanıtladı.

Frontiers in Behavioral Neuroscience'da yayımlanan kapsamlı derlemenin sonuçları oldukça çarpıcı. Bebeğin uyku sırasında ebeveyninin kokusunu alması, sesini duyması ve tenini hissetmesi, beynin homeostaz (fizyolojik denge) mekanizmasını doğrudan tetikliyor. Bu temas, beynin kaygı ve korku merkezi olan amigdalanın aşırı tepki vermesini engelleyerek, stres sinyallerini normalleştiriyor. Yani o anda annenin bebeğine gösterdiği temas ve şefkat, bebeğin ileride stresli bir yetişkin mi yoksa soğukkanlı bir birey mi olacağını belirleyen biyolojik temeli atıyor.

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de görüldüğü üzere; bu temastan yoksun kalan beyinlerde ritim bozuklukları ve duygusal düzenleme sorunları ortaya çıkıyor.

TRAVMAYA KARŞI EN GÜÇLÜ İLAÇ ŞEFKAT

Uzmanlar, bu bulguların klinik uygulamalarda ve travma sonrası bakım stratejilerinde adeta devrim yaratacağını belirtiyor. Bebeklik döneminde sağlanan bu duyusal uyaranlar, çocuğun ileride yaşayacağı sarsıntılara karşı daha güçlü bir psikoloji ile karşı koyabileceğini ortaya koyuyor.