KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk

'Kucağa alıştırma' efsanesi çöktü! Meğer o dokunuş hayat kurtarıyormuş

Ebeveynler arasında yıllardır süregelen "Kucağa alıştırma, sonra indiremezsin" söylemi, bilim dünyasının son keşfiyle tartışmaya kapandı. Yapılan kapsamlı araştırma sonrasında bebeğin kucakta uyumasının sadece bir konfor meselesi olmadığı ve aslında beynin mimarisini değiştiren bir durum olduğu kanıtlandı. İşte araştırmanın detayları...

'Kucağa alıştırma' efsanesi çöktü! Meğer o dokunuş hayat kurtarıyormuş
Gökçen Kökden

Bilim dünyası, bebeklerin uyku sırasında ebeveyninin kucağında şefkatle sarmalanmasının sadece anlık bir huzur değil, beyinde ömür boyu sürecek bir güvenlik kalkanı oluşturduğunu kanıtladı.

Kucağa alıştırma efsanesi çöktü! Meğer o dokunuş hayat kurtarıyormuş 1

Frontiers in Behavioral Neuroscience'da yayımlanan kapsamlı derlemenin sonuçları oldukça çarpıcı. Bebeğin uyku sırasında ebeveyninin kokusunu alması, sesini duyması ve tenini hissetmesi, beynin homeostaz (fizyolojik denge) mekanizmasını doğrudan tetikliyor. Bu temas, beynin kaygı ve korku merkezi olan amigdalanın aşırı tepki vermesini engelleyerek, stres sinyallerini normalleştiriyor. Yani o anda annenin bebeğine gösterdiği temas ve şefkat, bebeğin ileride stresli bir yetişkin mi yoksa soğukkanlı bir birey mi olacağını belirleyen biyolojik temeli atıyor.

Kucağa alıştırma efsanesi çöktü! Meğer o dokunuş hayat kurtarıyormuş 2

Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde de görüldüğü üzere; bu temastan yoksun kalan beyinlerde ritim bozuklukları ve duygusal düzenleme sorunları ortaya çıkıyor.

TRAVMAYA KARŞI EN GÜÇLÜ İLAÇ ŞEFKAT

Kucağa alıştırma efsanesi çöktü! Meğer o dokunuş hayat kurtarıyormuş 3

Uzmanlar, bu bulguların klinik uygulamalarda ve travma sonrası bakım stratejilerinde adeta devrim yaratacağını belirtiyor. Bebeklik döneminde sağlanan bu duyusal uyaranlar, çocuğun ileride yaşayacağı sarsıntılara karşı daha güçlü bir psikoloji ile karşı koyabileceğini ortaya koyuyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamilelikte oruç tutulur mu? Uzmanlar açıkladıHamilelikte oruç tutulur mu? Uzmanlar açıkladı
Mahalleye yıllarca gece yarısı megafonla küfür etti!Mahalleye yıllarca gece yarısı megafonla küfür etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
bebek sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.