Bebeğinizin güvenliği için en iyi bebek kamerası modelleri

Bebek kameraları, ebeveynler bebeklerinin yanında olamadığında onların gözü olma vazifesini üstleniyor. Bebeğin her an kontrol edilebilmesine imkan veren bebek kameraları, bebeğin ihtiyaç ve sıkıntılarının kolayca fark edilmesine fırsat veriyor. Aynı şekilde bebek odasındaki kameralar, bebek bakıcılarının da kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Bebek kameralarının ebeveynlere birçok kolaylık sağlayan çeşitleri bulunuyor. WIFI özellikli bebek kameraları, bebek odasının akıllı cihazlar aracılığıyla her yerden takip edilmesine imkan sunuyor. Mikrofon ve hoparlör özellikli bebek kameraları, ses alışverişi yapılmasını sağlıyor. Isı göstergeli modeller, bebek odasının ısısının kolayca öğrenilmesine yardımcı oluyor. Kızılötesi gece görüşü özelliğine sahip bebek kameraları, ışığa ihtiyaç duymadan bebeğin kontrol edilmesine katkı sunuyor. Haydi gelin, bu birbirinden kullanışlı modelleri birlikte inceleyelim.

1. Bebeğinizin hareketlerinden haberdar olun: Muson WIFI Ev Kamerası

Bebek bakıcısı kamerası tavsiye seçenekleri arasında önemli bir yere sahip olan Muson WIFI Ev Kamerası, güçlü donanımı ve başarılı özellikleri sayesinde beğeni kazanıyor. 110 derecelik geniş açısı ve 1080p HD kalitesindeki kamera sayesinde bebeklerle beraber evcil hayvan ve ev güvenliği gibi durumların da takibi yapılabiliyor. Muson WIFI Ev Kamerası'nın en önemli artısı, kızılötesi özelliği sayesinde ışıkları açmadan karanlıkta da çekim yapabilmesi oluyor. Bu sayede bebeğinizi uyandırmadan ve rahatsız etmeden gece de gözlemleyebilirsiniz. Yerleşik mikrofon ve hoparlör özellikleri sayesinde sesleri karşılıklı olarak iletebilen Muson WIFI Ev Kamerası, ebeveynler için muhteşem bir model olarak kendini belli ediyor.

2. Sürekli takipte kalın: Motorola Baby MBP 482

Monitörlü bebek izleme kamerası çeşitleri arasında öne çıkan Motorola Baby MBP 482, ebeveynleri en değerli hazineleri olan bebeklerini her an kolayca kontrol etme imkanı sunuyor. Kızılötesi gece görüşü özelliği sayesinde karanlıkta bile ışığa ihtiyaç duymadan bebekleri başarılı bir şekilde görüntüleyen Motorola Baby MBP 482, net görüntü kalitesi sunması sebebiyle birçok ebeveynin takdirini kazanıyor. Güvenilir bebek izleme özelliği sayesinde ses kontrolü imkanı sunan Motorola Baby MBP 482, bebeğin çıkarmış olduğu en ufak sesleri bile algılayıp ebeveynlere iletilmesinde önemli bir rol oynuyor.

3. Gözünüz her an bebeğinizde olsun: 01 IR Bebek Kamerası

En kaliteli ve başarılı bebek izleme kamerası tavsiyesi denildiğinde 01 IR Bebek Kamerası modeli başarıyla öne çıkıyor. Kızılötesi özelliği sayesinde geceleri ışık açmadan bebekleri görüntüleme imkanı sunan 01 IR Bebek Kamerası, bebeklere onları oyalamak ve uyumalarına kolaylık sağlamak amacıyla 4 farklı ninni çalabiliyor. 01 IR Bebek Kamerası modelinin en önemli özelliği, uzaktan kumandalı ekran üzerinden kamera başlığının oynatılabilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Yatay olarak 355, dikey olarak ise 120 derece dönebilen kamera; bebeklerin en doğru şekilde gözlemlenmesine yardımcı oluyor. Sıcaklık sensörü bulunan kamera, bebek odasının sıcaklık derecesini ebeveynlere iletiyor.

4. Her yere kolayca kurulabilen bir model: Lollipop Akıllı Bebek Kamerası

Kaliteli ve fonksiyonel özellikli bebek kamerası tavsiyeleri arasında öne çıkan Lollipop Akıllı Bebek Kamerası, son derece kullanışlı bir model olarak ebeveynlerin beğenisini kazanıyor. Sıkıştırılabilir ayak yapısı sayesinde her yere kolayca sabitlenebilen Lollipop Akıllı Bebek Kamerası, bebeklerin en doğru noktalardan kolayca görüntülenmesini sağlıyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip cep telefonlarıyla uyumlu olarak çalışabilen model, WIFI özelliği sayesinde cep telefonlarının görüntü monitörü olarak kullanılmasına imkan tanıyor. Bu sayede bebek odasındaki hareketler, en pratik şekilde her yerden takip edilebiliyor. Bebek yatağa tırmanmaya çalıştığında veya ağladığında durumu kolaylıkla analiz edebilen kamera, cep telefonlarına bildirim göndererek ebeveynleri bilgilendiriyor.

5. Bebeğinizin ihtiyaçlarını kolayca fark edin: Anker Eufy Security

Çalışan ve bebeklerini dadıya emanet etmek durumunda kalan ebeveynler için Anker Eufy Security Bebek Güvenlik Kamerası tavsiye ediliyor. Evlerde tam bir güvenlik denetimi sağlayan Anker Eufy Security, bebeklerin en ideal şekilde kontrol edilip güvenliklerinden emin olunmasına imkan tanıyor. Anker Eufy Security modelinin yapay zeka özelliği sayesinde yüksek sesler kolayca algılanıyor ve bebek bakıma ihtiyaç duyup ağladığında hızlıca ebeveynlerin bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Cep telefonlarıyla uyum içinde çalışabilen model, bebek odasında ve evde şüpheli bir hareket algılandığında bildirim mesajı göndererek tehlikeli durumların anında ebeveynler tarafından fark edilmesine yardımcı oluyor.

6. Bebeğinizin ve evinizin güvenliği için: Reolink WIFI İç Mekan Güvenlik Kamerası

En iyi bebek kamerası çeşitleri arasında önemli bir yere sahip olan Reolink WIFI İç Mekan Güvenlik Kamerası, kullanıcı dostu özellikleriyle beğeni kazanıyor. Kristal netliği kalitesinde videolar çekebilen Reolink WIFI İç Mekan Güvenlik Kamerası, bebek odasındaki hareketlerin en net şekilde görüntülenmesine yardımcı oluyor. Bu sayede bebek bakıcılarının davranışları da net bir şekilde görüntülenebiliyor. Dahili mikrofon ve hoparlör özelliği sayesinde ebeveynlerin kendi seslerini bebek odasına iletmesini sağladığı gibi bebeğin çıkardığı seslerin de kolayca algılanmasına yardımcı oluyor.

7. Bebeğinizi kontrol edebilmeniz için en iyi yardımcınız: Motorola Lux64

Kalitesiyle beğeni kazanan Motorola Lux64 modeli, ebeveynlerin en ideal yardımcılarından biri olmayı amaçlıyor. WIFI desteği sayesinde tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi akıllı cihazlarla kolayca entegre olabilen Motorola Lux64 modeli; bebeğin her an gözlemlenebilmesine yardımcı oluyor. Kamera üzerinde yer alan sensörler sayesinde bebek odasının ısısını bildiren model, ebeveynlere kolaylık sağlıyor. Otomatik gece görüşü özelliği sayesinde ışık kapatıldığında bile bebeğin kontrol edilmesine imkan veren Motorola Lux64, hareket sensörleri ile bebeğin hareketlerinden kolayca haberdar olabiliyor. Ayrıca Motorola Lux64, 1080p görüntü kalitesiyle de ebeveynlerin takdirini kazanıyor.

8. Bebeğinizin yanındaki gözünüz: Invidyo Akıllı WIFI Bebek Kamerası

Yapay zeka destekli en iyi bebek kameraları modelleri arasında öne çıkmayı başaran Invidyo Akıllı WIFI Bebek Kamerası, fonksiyonel özellikleri ile ebeveynlere kolaylık sağlıyor. Kamera yönü, cep telefonlarına kolayca indirilebilen Invidyo uygulaması sayesinde ebeveynlerin tercihine göre kolayca ayarlanabiliyor. Bu sayede bebek, her açıdan rahatça görüntülenebiliyor. Sıcaklık sensörü ve alarmı sayesinde bebek odasının mevcut sıcaklığını ebeveynlere sunuyor ve istenen sıcaklığın dışına çıkıldığında bildirim göndererek haberdar olmalarını sağlıyor. iki yönlü ses özelliğinin yanı sıra ninni çalabilmesiyle de dikkat çekiyor.

9. Sevdiklerinizi gözünüzün önünden ayırmayın: Brion Vega Bv6000

İş veya çeşitli sebepler dolayısıyla bebeklerinin yanından ayrılması gereken ebeveynlere mükemmel bir destek sağlayan Brion Vega Bv6000, bebek odasında olup bitenlerin her an görüntülenmesini sağlıyor. Brion Vega Bv6000; ağ bağlantısı desteği sayesinde tablet, cep telefonu ve bilgisayar gibi akıllı cihazlarla her yerden bağlantı kurulmasına olanak tanıyor. Mikrofon ve hoparlör özellikleri sayesinde karşılıklı konuşma yapılabilmesine imkan veren Brion Vega Bv6000, bebek seslerinin kolayca algılanmasını sağladığı gibi ebeveynlerin kendi seslerini bebeklerine iletmelerine de katkıda bulunuyor. Otomatik gece görüşü ve HD görüntü özellikleriyle dikkat çeken Brion Vega Bv6000, ebeveynlerin bebeklerini karanlık zamanlarda bile görmelerine yardımcı oluyor.

10. Hem kamera hem gece lambası: Motorola Peekaboo Gece Lambalı Bebek Kamerası

Motorola Peekaboo Gece Lambalı Bebek Kamerası, birbirinden güzel özelliklerinin yanı sıra şık ve kompakt tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Otomatik gece görüşü özelliğiyle beğeni kazanan Motorola Peekaboo Gece Lambalı Bebek Kamerası, en karanlık anlarda bile bebeğin net bir şekilde görülmesine yardımcı oluyor. Isı ve hareket sensörleri sayesinde bebek odasının sıcaklığını ve bebek hareketlerini WIFI destekli uygulaması üzerinden ebeveynlere bildiriyor. 360 derece hareket edebilen kamera başlığı, bebeğin kolaylıkla görülmesine katkı sunuyor. Tercih edildiği zaman renkli ışıklar sunan model, bebek odasında şık bir gece lambası vazifesi de üstleniyor.

