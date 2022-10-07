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'Bebek benden değil' cinayetine 23 yıl hapis cezası! DNA testinde her şey ortaya çıktı

07.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 2020 yılında 6 aylık hamile eşini bebeğin ondan olmadığı gerekçesiyle öldüren Ali Rıza Yüzer 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' ile 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan DNA testinde ise Yüzer'in ölen bebeğin babası olduğu ortaya çıktı. Maktulenin sanığı başkalarıyla aldattığına anlamına gelecek şekilde olayın hemen öncesinde 'Efe 'Efe sadece senin çocuğun, diğerleri senden değil, karnımda olan çocuk da senden değil' şeklinde söz söylemesi savcılık kararında yer aldı.

'Bebek benden değil' cinayetine 23 yıl hapis cezası! DNA testinde her şey ortaya çıktı

Konya'nın Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, 16 Aralık 2020’de, 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurdu. Yüzer’in 5 el ateş ettiği Sadife Yüzer, kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerine haber verdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, tutuklandı. Yapılan DNA testinde Yüzer'in ölen bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

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YEREL MAHKEME, MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Yüzer'in suçu 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiğini kanaat getirip cezayı müebbet hapse indirdi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Yüzer'in avukatı, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurup, karara itirazda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, cezayı fazla bulup, kararı bozarak dosyayı yeniden 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Yerel mahkeme kararını yeniledi. Dosya, tekrar Konya Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde 8 Haziran'da görülen duruşmada Ali Rıza Yüzer'e önce müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, ''Maktulenin olayın hemen öncesinde sanığa 'Efe sadece senin çocuğun, diğerleri senden değil, karnımda olan çocuk da senden değil' sözünü söyleyip söylemediğinin olay anında olay mahallinde sanık ve maktule dışında başkaca kimsenin bulunmaması karşısında bu sözün maktule tarafından söylendiği yönündeki sanık savunmasının aksinin ispatının mümkün olmadığı; gerekçesiyle suçun 'haksiz tahrik' altında işlendiğini belirtti. Heyet, ayrıca Yüzer'in 'yargılama sürecindeki davranışlarını' göz önünde bulundurarak cezayı 23 yıla düşürdü.

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DOSYA, TEMYİZ İÇİN YARGITAYA GÖNDERİLDİ

Bu kararın ardından dosya temyiz için Yargıtay’a gönderildi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne, cezanın onanması talebinde bulundu. Savcılık kararında, ''Sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada delil bulunmadığı, maktulenin sanığı başkalarıyla aldattığına anlamına gelecek şekilde olayın hemen öncesinde 'Efe sadece senin çocuğun, diğerleri senden değil, karnımda olan çocuk da senden değil' şeklinde söz söylemesinden kaynaklanan hiddet ve elemin etkisi ile eylemi gerçekleştirildiği anlaşıldı' ifadelerine yer verdi. 1'inci Ceza Dairesi de savcılığın talebini ve dosyayı inceleyip, kararını verecek. (DHA)

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