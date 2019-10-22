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Bebek çantasından uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarmanın arama yaptığı yolcu otobüsünde 20 günlük bebeğiyle yolculuk yapan bir kadının yanındaki bebek çantasından, 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bebek çantasından uyuşturucu çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarmanın arama yaptığı yolcu otobüsünde 20 günlük bebeğiyle yolculuk yapan bir kadının yanındaki bebek çantasından, 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre; Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Timi ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan yol kontrollerinde, bir yolcu otobüsünü Ankara-İzmir E96 karayolu Derbent Mahallesi mevkisinde durdurdu. Otobüste narkotik köpeği ’Vicdan’ ile yapılan aramada 20 günlük bebeği olan bir kadın yolcunun bebek çantasından 1 kilo 385 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen kadın yolcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Öte yandan jandarma ekipleri tarafından ele geçilen 1 kilo 385 gram metamfetaminin piyasa değerinin ise yaklaşık 600 bin lira olduğu öğrenildi.

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