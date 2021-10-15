Anne ve babaların dikkatine! Bebek ve çocukların çamaşırlarını yıkarken...

Çocuklara verebilecekleri en temiz ortamı oluşturmak çoğu ebeveynin en çok dikkat ettiği noktalardan biri. Çamaşır temizliği de bu hijyenin önemli bir parçası çünkü çocuklar hassas tenli oldukları için yetişkinlerden daha steril olmaya ihtiyaç duyar. Çocukların çamaşırları ne kadar temizse onlara o kadar sağlıklı bir ortam sunmuş oluruz. İşte minik bebeklerimiz ve çocuklarımızın çamaşır temizliği ile ilgili en önemli bilgiler...

GİYSİLERİN ETİKETLERİNİ MUTLAKA OKUYUN

Giysilerin üzerindeki yıkama talimatlarını okuyun.

Ürünün neler içerdiği ve nasıl temizleneceği hakkındaki bilgileri edinin.

Bilgileri okuduktan sonra etiketi kesin ve saklayın.

Etiketli bir şekilde giyildiğinde kaşıntıya ve rahatsızlık hissine sebep olabilir.

TEMİZ İÇERİĞİ BULUNAN SABUN VEYA DETERJAN KULLANIN

Dermatolojik olarak test edilen sabun veya deterjanları kullanın.

Kullanacağız ürünlerin boya, fosfat, paraben, parfüm, klor, SLS, SLES içermediğinden emin olun. Bu zararlı maddeler kumaşla birlikte bebeğinizin ve çocuğunun cildine değerek alerjik veya mikrobik bir ortam sunabilir.

NASIL YIKANMALI?

Bebek ve çocukların çamaşırlarını yetişkinlerden ayrı yıkayın çünkü hassas tenleri daha steril bir ortama ihtiyaç duyar.

Renklileri ve beyazları ayrı yıkayın. Böylelikle boya çıkması veya renk solmasının önüne geçmiş olacaksınız.

Ön yıkama yapın. Bu sayede istenmeyen pek çok mikrop yok olur ve eğer çamaşır lekesi varsa, lekelerden çok daha rahat kurtulmanızı sağlar.

Normal çamaşırlar için 40 derecelik bir yıkama yeterli olur.

Pamuklu çamaşırlarda 65 derecede yıkayın.

Küçük parçalı çamaşırlar yıkıyorsanız çamaşır filesi kullanabilirsiniz.

YIKAMA KADAR KURUTMA DA ÖNEMLİ