Bebek gibi bir cilde sahip olmanın yolu bundan geçiyor!

Diyetisyen Ramle Düzcan, sağlıklı bir cilde sahip olmak için sadece cilt bakım kremlerinin yeterli olmadığını belirtti. Cildin sağlıklı görünmesi için dış etkenler kadar, cildi besleme şeklinin de önemli olduğunu söyleyen Düzcan, “Doğru beslenme, yeterli miktarda sıvı, protein, A vitamini, C vitamini, B vitamini özellikle Biotin, E vitamini, Selenyum, Çinko gibi vitamin ve mineral alımı da sağlıklı bir cilt için de önem verdiğimiz başlıklardandır” bilgisini verdi.

'E VE C VİTAMİNİNİ BAŞTACI EDİN'

Cildin yaşlanmasını yavaşlatmak ve pürüzsüz ve parlak bir dokuya sahip olmak için antioksidan etkili yiyeceklere dikkat çeken Diyetisyen Ramle Düzcan, renk renk sebze ve meyveden yararlanmak gerektiğini dile getirdi. Düzcan, yaptığı yazılı açıklamada bebek gibi bir cilde sahip olmak için gereken beslenme yöntemlerini şöyle sıraladı;

“Bedenin dış örtüsü olan derinin de işlevlerini yerine getirebilmesi yeterli su tüketimine bağlıdır. Günlük ortalama 2-2,5 litre su tüketimi cildinizin sağlığı, yumuşak, canlı ve ışıltılı görünümü için önemlidir.