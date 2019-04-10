Bebek kaza yapan kamyonetten yola savruldu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kamyonetin tıra çarpması sonucu baba ve anneyle 2 çocukları yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolundan İzmit yönüne giden Tolga B. (30) idaresindeki 14 DG 6598 plakalı kamyonet, Karşıyaka mevkisinde önünde seyreden İsmail U. (37) idaresindeki tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü bulunduğu yerde sıkışırken, eşi Habibe Elif B. (25) ile çocuğu 4 yaşındaki Yağız B. yaralandı, 1 yaşındaki bebeği Zeynep Hafsa B. ise çarpışmanın şiddetiyle ön camdan yola savruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Tır sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Bu arada, kaza anı kamyonetin arkasında seyreden bir aracın kamera görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, kamyonetin önündeki tıra çarpma anı, çarpmanın şiddetiyle bebeğin camdan yola fırlaması, çevredeki vatandaşların yola düşen bebeği kucaklarına alması ve diğer yaralılara yardım etmesi yer alıyor.

