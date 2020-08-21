Bebek mamalarının içine metal parçalar karıştırdı

Yetkililer tarafından evine kadar izlenen Wright’ın bilgisayarında bebek mamalarının fotoğrafları bulundu. Wright’ın bilgisayarında Tesco’ya yazılmış olan şantaj mektubunda “Düşünün, bebekler ağzını açıyor ve ağızlarından kan geliyor” sözleri yer alıyor.

45 yaşındaki çiftçi tartıştığı bir sürücüye kendisine 196 bin dolar değerinde kripto para vermesi için şantaj yapmakla da suçlandı. Wright, Tesco’ya taleplerini yerine getirmesi karşılığında zehirli bebek mamalarının nerede olduğunu söyleyeceğine dair düzinelerce şantaj mesajı gönderdiği de gelen bilgiler arasında.

Nigel Wright Mayıs 2018 ve Şubat 2020 yılları arasında süpermarketlerdeki bebek mamalarına zehirli madde karıştırmakla suçlandı. Wright zehirli madde karıştırdığı bir kavanoz olduğunu itiraf ederken, Tesco’daki iki bebek mamasına dair suçlamayı reddetti.

Lincolnshire’dan Nigel Wright içine metal parçalar karıştırdığı bebek mamalarının yerini söyleme karşılığında, süpermarket devi Tesco’dan 1.8 milyon dolar değerinde bitcoin talep ederek üç farklı şantaj suçu ndan suçlu bulundu.

Wright çıkarıldığı mahkemede, kendine ait mülkte metal parçalar arayan bir grup insanla tartıştığını, uyarı ateşi attığını ve kişiler tarafından tehdit edildiğini söyledi. Wright, mülküne izinsiz girdiğini söylediği bu kişilerin kendisini karısına tecavüz etmekle ve çocuklarını ağaca asmakla tehdit ettiğini söyledi.

Wright, bu kişilerin kendisinden para almak için yiyeceklere zehirli madde koymasını, bir banka soymasını ve bir süpermarkete şantaj yapmasını istediğini iddia etti.

Dehşet veren olay sonrası iki anne bebeklerini neredeyse bu mamalarla beslemek üzere olduğunu söyledi. Morven Smith 10 aylık bebeğini bu mamalarla beslediğini ve mamanın içinde şans eseri metal parçaları gördüğünü söyledi. Harprett Kaur Singh ise Tesco ile irtibata geçerek, 9 aylık kızı içn aldığı mamanın içinde metal parçalar olduğunu bildirdi.

Ortaya çıkan korkunç olay sonrasında Tesco 42 bin bebek mamasını raflardan çekerek incelemede bulundu; ancak daha fazla kontamine edilmiş ürün bulunmadı.



