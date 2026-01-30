KADIN

Bebek maması uyarısı: İki bebek hayatını kaybetti, bir marka toplatıldı!

Fransa’da iki bebeğin hayatını kaybetmesinin ardından bazı ülkelerde toplatılan bebek maması vakası, ürün güvenliği ve saklama koşullarını yeniden gündeme getirdi. Detaylar haberimizde...

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzman Dr. Filiz Özdemir, Fransa’da iki bebeğin ölümünün ardından küresel pazarda satılan bir bebek maması markasının zararlı toksin bulaşması şüphesiyle bazı ülkelerde toplatıldığını hatırlatarak, yaşanan gelişmenin bebek mamalarında ürün güvenliği ve doğru saklama koşullarını yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Bebek maması uyarısı: İki bebek hayatını kaybetti, bir marka toplatıldı! 1

"TOKSİN ISIYA DAYANIKLI"

Dr. Filiz Özdemir, söz konusu vakalarda öne çıkan cereulide toksininin, Bacillus cereus adlı bakterinin ürettiği bir toksin olduğuna dikkat çekerek, “Buradaki kritik nokta toksinin ısıya dayanıklı olmasıdır. Yani mama sonradan ısıtılmış olsa bile etkisini sürdürebilir” diye konuştu.

Bebek maması uyarısı: İki bebek hayatını kaybetti, bir marka toplatıldı! 2

"HAZIRLADIĞINIZ MAMAYI ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEYİN"

Bebeklerin daha hassas bir grupta yer aldığını vurgulayan Özdemir, “Belirtilerin aniden başlayabilir. Bebeklerde ani ve şiddetli kusma, ishal ve halsizlik gibi şikayetlerle görülebilir. Nadir durumlarda ise durum ağırlaşarak ciddi sıvı kaybına, hatta karaciğerin etkilenmesine kadar ilerleyebilir. Bebeklerde belirtiler hızlı seyredebileceği için gecikmeden değerlendirilmesi önemlidir. Ürünün son kullanma tarihini ve saklama koşullarını mutlaka kontrol edin. Hazırladığınız mamayı oda sıcaklığında bekletmeyin; uygun şekilde saklayın. Bebeğinizde özellikle ani kusma başladıysa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun" ifadelerini kullandı.

Bebek maması uyarısı: İki bebek hayatını kaybetti, bir marka toplatıldı! 3


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

