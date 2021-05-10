Bebek masajı nasıl yapılır?

Bebekler uykusuz kaldıklarında, diş çıkarma dönemlerinde veya büyüme ataklarında sık sık huzursuzluk yaşayabilirler. Bu durum onların gün içindeki hareketlerine yansır ve bunun sonucunda hem kendileri için hem de ebeveynleri için zorlu bir süreç yaşanır. Bu gibi durumlarda yapılacak en doğru yaklaşımlardan biri, bebeğe masaj yaparak onun sakinleşmesini sağlamak olacaktır.
Bebek masajı, bebeğin hazır olduğu durumlarda uygulanan, gaz ve sindirim problemlerini ortadan kaldıran, aynı zamanda onun zihinsel ve bedensel gelişimine destek olan, ellere, ayaklara, sırta, karın ve göğüs bölgesine, kulaklara, başa uygulanan son derece etkili bir masajdır. Ebeveyn ile bebek arasındaki iletişimi son derece geliştiren bir masaj uygulamasıdır.
Bebek masajında dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bebeğin ihtiyaçlarına göre belirleyebilmek, uygun ortamda, şartlarda ve zamanda masajı uygulamak son derece önemli olacaktır. Bebeğin fiziksel, bedensel ve ruhsal tüm ihtiyaçlarının bebek masajıyla karşılanması mümkündür. Anneler gibi babalar da bebekleriyle olan iletişimini geliştirmek için sıkça kullanabilirler.
Göbek kordonuyla beslenmekten ağız yoluyla beslenmeye geçen bebeklerde, sindirim sistemi buna uyum sağlamakta zorlanabilir. Gazın oluşumu bu sebepledir. Karın bölgesine uygulanacak doğru manipülasyonlar gaz problemini çözecektir. Gazı olan bebeği rahatlatmak için, kürek kemiğinden aşağıda ve kasık bölgesinden yukarıda olan bölgeye masaj yapılır.
Elinize bir miktar bebek yağı aldıktan sonra, eller sıcak bir şekilde, bebeğin karın bölgesi yağlanır. İlk başta aşağı doğru 6 tane çekme hareketinden sonra, bacaklardan tutup karna doğru bastırıp 6 saniye beklenir. Düzelttikten sonra karnın üzerinde saat bölgesine hafifçe dokunuşlar yapılır. Ardından bacaklar tekrar karın bölgesine bastırılır. Karın bölgesinde saat yönünde masajın ardından, aşağı doğru çekme hareketi ve tekrar bacakları yukarı doğru kaldırma şeklinde yapılır. Bunun 3 set gerçekleştirilmesi bebeğin gaz problemi adına çok faydalı olacaktır.
Bebeği uyutmak isteniyorsa önce sol el ile dokunulması gerekir. Çünkü sol elde negatif enerji vardır ve sakinleştirici etki gösterir. Diğer taraftan bebeğin tüm bedenine sakin, yavaş ve hafif dokunuşlar yapılır. Uzun dokunuşlar bebeği rahatlatacaktır.
Bebeğin uykuya geçmesi için en çok etki aldığı bölge de baş bölgesidir. Baş bölgesine yapılacak hafif dokunuşlar onu uykuya hazırlayacaktır. Çünkü bebeğe masaj yapıldığında, endorfin, serotonin gibi hormonlar salgılanır, bu durum da bebeğin sakinleşmesine yardımcı olur. El ve ayak bölgelerinin hafifçe ovulması bebeğimizi uykuya hazırlayacaktır. Sonrasında bebeğinizi uyutabilirsiniz. Her gün tekrarlayacağınız bu rahatlatma hareketleri ile bebeğinizi sağlıkla büyütebilirsiniz.
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