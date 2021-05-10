Bebek masajı nasıl yapılır?

Bebekler uykusuz kaldıklarında, diş çıkarma dönemlerinde veya büyüme ataklarında sık sık huzursuzluk yaşayabilirler. Bu durum onların gün içindeki hareketlerine yansır ve bunun sonucunda hem kendileri için hem de ebeveynleri için zorlu bir süreç yaşanır. Bu gibi durumlarda yapılacak en doğru yaklaşımlardan biri, bebeğe masaj yaparak onun sakinleşmesini sağlamak olacaktır.

Bebek masajı, bebeğin hazır olduğu durumlarda uygulanan, gaz ve sindirim problemlerini ortadan kaldıran, aynı zamanda onun zihinsel ve bedensel gelişimine destek olan, ellere, ayaklara, sırta, karın ve göğüs bölgesine, kulaklara, başa uygulanan son derece etkili bir masajdır. Ebeveyn ile bebek arasındaki iletişimi son derece geliştiren bir masaj uygulamasıdır.

Bebek masajında dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar vardır. Bebeğin ihtiyaçlarına göre belirleyebilmek, uygun ortamda, şartlarda ve zamanda masajı uygulamak son derece önemli olacaktır. Bebeğin fiziksel, bedensel ve ruhsal tüm ihtiyaçlarının bebek masajıyla karşılanması mümkündür. Anneler gibi babalar da bebekleriyle olan iletişimini geliştirmek için sıkça kullanabilirler.