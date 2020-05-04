Bebek pudrasının kullanım alanlarına çok şaşıracaksınız!

Bebeğiniz yoksa bile mutlaka talk pudrası edinmelisiniz. Çünkü bebek pudrasının sadece bebeğinizin poposu ya da makyajınızın sabitleyicisi olmasının yanında başka marifetleri de var.

AYAKKABILARDAKİ KOKULARI GİDEREBİLİRSİNİZ

Çok giyildiğinde ayakkabılar kötü bir kokuya sahip olma eğilimindedir. Bu kokudan kurtulmak için, bu sihirli tozu bir kısmını ayakkabılarınıza serpin ve ayakkabıyı giymeden önce içindeki pudrayı temizleyin. Toz nemi emdiğinden, kötü kokuları ortadan kaldırır.

KARINCALARI UZAKLAŞTIRIR

Karıncalar bahçenizde veya evinizde görebileceğiniz en kötü canlılar değiller. Ancak ne yaparsanız yapın bu çalışkan yaratıklar her zaman kendilerine bir yol bulma konusunda iyidir. Neyse ki elimizde bebek pudrası var! Karıncaların bahçenizdeki veya evinizdeki güzergahına bebek pudrası serperek onları başka yerlere gitmeye zorlayabilirsiniz. Doğal ve zararsız olan bu yöntem sayesinde ne siz, ne de karıncalar incinir.

CİLDİNİZİ TAZELEYİN

Bebek pudrası, hem erkekler hem de kadınlar için idealdir. Tıraştan sonra, tahrişi önlemek için cildinize biraz uygulayın. Bu özellikle jilet yumruları alma eğilimi olan hassas cilde sahip kişiler için yararlıdır. Güzel kokusu sayesinde tıraş losyonuna da ihtiyaç duymazsınız.