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Bebeklerde çoklu gıda ve süt alerjisinin tespit edilmemesi ilerleyen yıllarda tehlike doğruyor

Seray Üstün Seray Üstün
26.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarda alerjik reaksiyonların özellikle bebeklik döneminde egzama olarak başladığının altını çizen uzmanlar anne ve babaları uyardı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, bebeklerde çoklu gıda alerjileri ve süt alerjilerinin olabildiğine dikkat çekti.

Bebeklerde çoklu gıda ve süt alerjisinin tespit edilmemesi ilerleyen yıllarda tehlike doğruyor

Elazığ Mediline Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Deniz, çocuklarda alerji hastalığı hakkında bilgi verdi. Alerjinin vücuda giren veya temas eden maddelere karşı oluşan aşırı tepki olduğunu anımsatan Dr. Yusuf Deniz," Alerji bebeklikten itibaren başlıyor. Özellikle bebeklerde egzama olarak başlayıp çocukluk çağında da alerjiler devam eder. Alerjik rahatsızlıklar ve özellikle alerji testlerini, alerjik rahatsızlığı olan çocuklarda yapıyoruz. Bu rahatsızlıklardan özellikle anaflaksi, astım, yoğun ürtiker ve egzamaları olan çocuklarda alerji testleri yapıyoruz"dedi.

Bebeklik döneminde de çoklu gıda alerjileri ve süt alerjilerinin de olabildiğini aktaran Dr. Deniz, bu durumlarda da alerji testi yaparak ona göre hareket ettiklerini aktardı.

(İHA)

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