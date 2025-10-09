KADIN

Bebeklerde diş çıkarma hakkında toplumda doğru bilinen yanlışlar: "Başka bir enfeksiyonun habercisi olabilir"

Bebeklerde diş çıkarma süreci her çocukta farklı ilerlerken, bu döneme dair toplumda yaygın olarak bilinen bazı yanlışlar, ebeveynlerin gereksiz endişe yaşamasına yol açabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Ayten Norvuzova, diş çıkarma sürecinde 38 derecenin üzerindeki ateşin normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bunun genellikle bir enfeksiyon belirtisi olduğunu belirtti.

Bebeklerde diş çıkarma genellikle 4-7. aylar arasında başlasa da, her çocuğun gelişim süreci farklı ilerler. Dişlerin erken ya da geç çıkması genetik faktörlerle ilişkilidir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Ayten Norvuzova, diş çıkarma dönemiyle ilgili doğru bilinen yanlışları ve ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı.

"HER BEBEKTE DİŞ ÇIKARMA SÜRECİ FARKLI İLERLER"

Dr. Norvuzova, diş çıkarma döneminde görülen belirtilerin çoğunun normal olduğunu belirterek, "Diş çıkarma dönemi her çocukta farklı ilerleyebilir. Hafif belirtiler normaldir. Ateş olabilir ancak 38°C'nin üzerinde ateş, ishal veya döküntü gibi sistemik semptomlar diş çıkarmadan daha çok bakteriyel veya viral enfeksiyonlara bağlı olabilir. Bu durumlarda mutlaka hekime başvurulmalıdır" dedi. Norvuzova, en sık görülen belirtiler arasında huzursuzluk, salya artışı, elleri veya eşyaları ağza götürme, diş etlerinde kaşıntı ve kızarıklık, hafif ateş (38°C'nin altında), iştahsızlık, uykusuzluk ve diş etinde şişlik yer aldığını belirtti.

EBEVEYNLER İÇİN PRATİK ÖNERİLER

Dr. Norvuzova, diş çıkarma döneminde bebeklerin rahatlaması için ebeveynlere çeşitli önerilerde bulundu. Soğuk (donmuş olmayan) diş kaşıyıcılarının diş etlerini rahatlattığını belirten Norvuzova, bebeklerin sık sık ellerini ve oyuncaklarını ağızlarına götürdüklerini, bu nedenle hijyenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Diş etlerine temiz bir parmakla nazikçe masaj yapılabileceğini söyleyen Norvuzova, doktor onayıyla uygun yaş grubundaki bebeklerde soğuk meyve pürelerinin de rahatlatıcı etkisi olabileceğini ifade etti. Bebeklerin aşırı huzursuz olduğu durumlarda hekimin önerisiyle parasetamol gibi ağrı kesicilerin kullanılabileceğini dile getiren Norvuzova, lokal anestezik içeren diş jellerinin ise toksik etkileri nedeniyle önerilmediğini sözlerine ekledi.

DİŞ ÇIKARMA HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Dr. Norvuzova, ebeveynler arasında yaygın olan bazı yanlış inanışlara da açıklık getirdi. Kehribar kolyelerin diş çıkarma belirtilerini azalttığına dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmadığını belirten Norvuzova, "Aksine, boğulma ve aspirasyon riski nedeniyle kesinlikle kullanılmamalıdır" uyarısında bulundu.

Diş çıkarma döneminde görülen ishal konusuna da değinen Norvuzova, "Hafif dışkı değişiklikleri olabilir ancak şiddetli ishal diş çıkarma belirtisi değildir" dedi.

"BAŞKA BİR ENFEKSİYONUN HABERCİSİ OLABİLİR"

Tüm dişlerin bir anda çıktığı yönündeki inanışın da doğru olmadığını belirten Dr. Norvuzova, "Genellikle her seferde bir ya da iki diş çıkar ve bu süreç aylar sürebilir."

Ateşin her zaman normal kabul edilmemesi gerektiğini vurgulayan Norvuzova, "Diş çıkarma hafif ateş yapabilir ancak 38°C üzerindeki ateş, başka bir enfeksiyonun habercisi olabilir" ifadelerini kullandı.

