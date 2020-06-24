Bebeklerde emzik kullanımı konusunda bilmeniz gerekenler

Emzik kullanımının bilinen faydalarının yanı sıra, bebeklerde bu dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yeni doğan bebeklerin yaklaşık %85'inin 1. ayından itibaren emziğe başladığı söylenebilir. Bebeklerine emzik veren anneler üzerinde yapılan anketlerde, bu durumun normal ve sıradan bir davranış olduğu ve bebeklerin buna alıştıkları saptandı. Anne sütünü kısa süre için alan bebeklerde emzik kullanma sıklığının daha fazla olduğu tespit edildi.

Yeni Doğan Bebeğe Emzik Verilir mi?

Bu soru, yeni bebek sahibi olan her ailenin gündeminde yer alan ve kafasını kurcalayan bir soru olmakla birlikte aileden aileye göre yeni doğanda emzik kullanımıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşanabilir. Nitekim tıpta da bu konu hakkında ortak bir karar bulunmuyor.

Bu durumu destekleyen aileler olduğu gibi, buna şiddetle karşı çıkan aileler de vardır. Bu genel olarak bebekler için bir rahatlama yöntemidir. Bebeklerin beslenme dışı emme gereksinimini karşıladığı gibi yapılan son çalışmalar sonucu ani bebek ölümlerini de azalttığı söylenebilir. Öte taraftan, emzik kullanan bebeklerin çok fazla sakinleştiği, huzursuzluklarının azaldığı gözlemlenebilir. Bundan ötürü bazı aileler çok huzursuz ve sürekli emme ihtiyacı duyan, yeterli miktarda anne sütü almalarına rağmen hala emme arayışı içinde olan bebeklerini bu yöntemi kullanarak sakinleştirmeye çalışırlar. En büyük eforu emmek olan bebekler, emzikle çok büyük efor harcarlar.