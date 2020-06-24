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Bebeklerde emzik kullanımı konusunda bilmeniz gerekenler

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ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Emzik kullanımının bilinen faydalarının yanı sıra, bebeklerde bu dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Bebeklerde emzik kullanımı konusunda bilmeniz gerekenler

Emzik kullanımının bilinen faydalarının yanı sıra, bebeklerde bu dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yeni doğan bebeklerin yaklaşık %85'inin 1. ayından itibaren emziğe başladığı söylenebilir. Bebeklerine emzik veren anneler üzerinde yapılan anketlerde, bu durumun normal ve sıradan bir davranış olduğu ve bebeklerin buna alıştıkları saptandı. Anne sütünü kısa süre için alan bebeklerde emzik kullanma sıklığının daha fazla olduğu tespit edildi.

Yeni Doğan Bebeğe Emzik Verilir mi?

Bu soru, yeni bebek sahibi olan her ailenin gündeminde yer alan ve kafasını kurcalayan bir soru olmakla birlikte aileden aileye göre yeni doğanda emzik kullanımıyla ilgili fikir ayrılıkları yaşanabilir. Nitekim tıpta da bu konu hakkında ortak bir karar bulunmuyor.

Bu durumu destekleyen aileler olduğu gibi, buna şiddetle karşı çıkan aileler de vardır. Bu genel olarak bebekler için bir rahatlama yöntemidir. Bebeklerin beslenme dışı emme gereksinimini karşıladığı gibi yapılan son çalışmalar sonucu ani bebek ölümlerini de azalttığı söylenebilir. Öte taraftan, emzik kullanan bebeklerin çok fazla sakinleştiği, huzursuzluklarının azaldığı gözlemlenebilir. Bundan ötürü bazı aileler çok huzursuz ve sürekli emme ihtiyacı duyan, yeterli miktarda anne sütü almalarına rağmen hala emme arayışı içinde olan bebeklerini bu yöntemi kullanarak sakinleştirmeye çalışırlar. En büyük eforu emmek olan bebekler, emzikle çok büyük efor harcarlar.

Tüm bunların ışığında bebeklerinize emzik verebilirsiniz ancak bunun bir zamanı olmalı. Fakat ince emzikleri veya uzun boyunlu kiraz emzik olarak bilinen ucu top emzikleri kullanmamalısınız.

Emzik Ne Zaman Verilmeli?

Genel pratikte ilk 6 haftadan önce emzik önerilmez çünkü bebek yeni doğan döneminde anne memesine adapte olmağa çalışırken ağıza farklı bir dokuda, farklı bir kıvamda bir şey (emzik) sokuşturulduğu için bebeğin kafası karışabilir. Tıptaki adı nipple confusion olarak bilinen meme karışıklığı, kafa karışıklığına sebep olur. Bu yüzden anne sütüne adapte olana kadar ilk 6 hafta emzik hiç önerilmemektedir.

Ancak güneşin olmadığı, karanlık bir ortamda memeyi yakalayacak kıvama gelmiş çok ağlayan bebeklerde emziğe biraz daha erken geçilebilir. Bu tamamen doktorun inisiyatifinde olmalıdır, anne ve baba bu konuda kendileri karar vermemelidirler. Ayrıca bebek biraz daha büyüdüğü zaman aşı yapılırken, kan alınırken veya bir antibiyotik iğnesi yapılması gerekiyorsa bunun gibi ağrılı işlemler sırasında, huzursuz olduğu durumlarda ya da uykuya dalarken yardımcı olarak bu durumlarda emzik verilmesi sakıncalı değildir.

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Emzik Kullanımının Faydaları

  • Huysuzlanan bebeğinizin sakinleşmesine yardımcı olur.
  • Bebeğiniz için geçici bir avunma aracı olabilir. Böylelikle siz de bebeğiniz acıktığında, onun mamasını hazırlamak için zaman kazanabilirsiniz.
  • Bebeğinizin uykuya dalmasını sağlar.
  • Bebeklerde ani ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Emzik Seçilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

  • Kırılmaz özelliğe sahip olan emzikleri seçin.
  • Temizliğinin kolay yapılabilmesi için bulaşık makinesinde yıkanabilir emzikleri seçin.
  • Uzun süreli kullanımlarda bebeğin burun deliklerini kapamaması için delikli emzikleri seçin.
  • Bebeğinizin yaşına göre damaksız veya damaklı emzik seçebilirsiniz. Eğer bebeğiniz bir yaşından küçükse damaksız emzikleri tercih etmeniz daha doğru olur.

Emzik Kullanımının Zararları

Doğumdan sonraki ilk ay yalancı emzik kullanımı meme karmaşasına sebep olabilir. 6. aydan sonra ise orta kulak iltihabı (enfeksiyonu) riskine yol açabilir, emzikle mikrop bulaşma riski de fazla olduğu için her ne kadar emziğin hijyenine dikkat edilse de gözden kaçabilir ve bebeğe enfeksiyon bulaşabilir. Ayrıca emziğe alışan ve ileride de bu alışkanlıklarını sürdüren bebeklerde maalesef damak bozukluklarına, ağızda pamukçuk enfeksiyonlarına ve diş yapısının bozulmasına neden olabilir.

Hijyen için Ne Yapılmalı, Ne Yapılmamalı?

  • Emziği temizlemek için kendi ağzınıza alıp daha sonra bebeğinize vermeyin.
  • Eski emzikleri kullanmayın.
  • Silikon ya da kauçuktan yapılmış emzik kullanın.

Emzik Ne Zaman Bırakılmalı?

Emziğin uzun süreli kullanılması ağız ve diş yapılarında kalıcı zararlara ve konuşma bozukluklarına neden olabileceği için buna bebeğiniz 2 yaşına girene kadar son vermelisiniz. Çünkü bu alışlanlık, üst dişlerin öne, alt dişlerinse içeriye doğru konumlanmasına, buna bağlı olarak damak yapısında daralmaya, alt ve üst çeneler arasında kapanış bozukluklarına dolayısıyla konuşma bozukluklarına ve estetik problemlere neden olabilir.

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