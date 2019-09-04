Bebeklerde inek sütü protein alerjisine dikkat

Çocuk Doktoru Yasin Yoldaş, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de besin alerjilerinin sıklığının arttığını belirterek, çocuklarda en sık alerjiye neden olan besinlerin inek sütü ve yumurta olduğuna dikkat çekti. Yıldaş, “İnek sütüne karşı oluşan alerjiler doğumdan itibaren her yaşta görülebilir. İnek sütü alerjilerinin çoğunluğu kaynatmak pastörizasyon gibi işlemlere de dirençlidir. İnek sütü alerji sıklığı yüzde 2-3 civarındadır.

Bebeklerde İnek sütü alerjisini düşündüren durumlar şunlardır: Süt ve süt ürünlerinin değdiği yerde kızarıklıklar olması, süt ve hazır formül mama alımından dakikalar sonrasında vücutta yaygın kızarıklıklar, şişlikler, genel durum bozulması ve solunum sıkıntısının olduğu durumlar, vücutta, yanaklarda, dirsek içlerinde egzaması olan bebekler, süt ve süt ürünleri ve hazır mama dahil aldığında fışkırır tarzda kusması olan bebekler, şiddetli kolik ağlamaları olan, gürültülü, patırtılı gazlı dışkı yapanlar, tartı alımında duraklama olanlar, şiddetli kabızlığı ve ishali olanlar, makat bölgesinde şiddetli kızarıklık ve dirençli pişiği olan bebeklerde inek sütü alerjisi düşünülür. İnek sütü protein alerjilerinin çoğunda teşhis çocuk hekiminin aileden aldığı bilgi doğrultusunda olur. Gerekli durumlarda kandan ve ciltten de yapılan testlerle bu durum doğrulanabilir. İnek sütü alerjisinin doktor muayene ve laboratuar testleriyle düşünüldüğü durumlarda anne sütü alan bebeklerin annelerinin diyetinden tüm süt ürünleri çıkarttırılır. Eğer hazır formül mama ile besleniyorsa özel inek sütü protein mamasına geçilir. İnek sütü alerjisinin ağır tipinin olduğu bebeklerde yüzde ve vücutta ağır şişlikler ve kızarıklıkların olduğu, süt ve süt ürünü alımından sonra ağır solunum sıkıntısının olduğu bebeklerde diyetle ilk 1 hafta içerisinde bulgular düzelir. İnek sütü alerjisinin hafif tipinin olduğu kusma, mukuslu ve kanlı kaka, aşırı huzursuzluk olan bebeklerde, ciltte egzema, kilo alım yetersizliği ve kabızlığı olan bebeklerde ise bulguların düzelmesi diyetten sonra 2-4 haftayı bulabilir. İnek sütü alerjisi olan bebeklerin ilk 1 yıl içerisinde yüzde 56’sı, 2. yılda yüzde 77’si , 3. yılda yüzde 87’si düzelir” dedi.