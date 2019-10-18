KADIN

Bebeklerde tortikollis (boyun eğriliği) tehlikesi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 18.10.2019 11:55 | Son Güncelleme

Tortikollis nedir, neden görülür, tedavi edilebilir mi? Yenidoğan bebeklerde görülen ve erken fark edildiğinde egzersizler yardımıyla ameliyata gerek kalmadan tedavi edilen boyun eğriliği ile ilgili soruları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Meral Kayacan Akman yanıtladı.

Bebeklerde tortikollis (boyun eğriliği) tehlikesi

Tortikollis kelime anlamı eğri boyun demektir. Bebeğinizi sırt üstü yatırdığınızda boynu bir tarafa doğru eğiliyorsa şüphelenilmelidir. Bebeğinizin pozisyonunu değiştirdiğiniz halde bir tarafa doğru olan eğrilik devam ediyor, düzeltmeye çalıştığınızda düzelmiyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

  • Tortikollis neden oluşur?

Birçok nedene bağlı oluşmakla birlikte en sık kas kaynaklı, doğumsal boyun eğriliği görülmektedir. Boynun yanlarında yer alan çift başlı bir kas olan sternocleidomastoid (SCM) bir tarafta gergin ve kısadır. Baş, kasın gergin olduğu tarafta yana doğru eğilmiş, yüz karşı tarafa bakacak şekilde dönmüş vaziyettedir. (Ternocleidomastoid) SCM içinde fibrotik bir şişlik ele gelir.
Doğum travması ile tortikollis gelişiminin tetiklendiği düşünülmekle birlikte kesin oluşma nedeni hale bilinmemektedir.

3

  • Tedavisi aşamasında nelere dikkat edilmeli?

-İlk 6 aya kadar başvuran hastalarda eğriliğin yönüne uygun egzersizler uygulanmaktadır.
-Anne ve babaya ev programı verilmektedir. Bebeğin yatağı mutlaka eğriliğin aksi yönünde, boynunu döndürmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.

  • Anne bebeği hasta taraftan beslemelidir. Simetrik postu gelişimini uyarmak için boynun yanlarından havlu ile desteklenmelidir.
    -Sağa ve sola değişimli olarak yan yatırılarak uyutulmalıdır.
    -Bebeğin uyanık olduğu zamanlarda mümkün oldukça yüzüstü pozisyonda tutulmalıdır.
    -Oyuncak gibi bebeğin dikkatini çekebilecek objeler, bebeğin hasta tarafına yerleştirilmelidir.

2

  • Tedavi edilmezse ne olur?

Boynu eğri olan bebeğin yüzünde ikincil değişimler gelişir. Gözleri belirgin gösteren bir asimetrik yüz gelişebilir. Omurgada dengeleyici eğrilikler gelişebilir.

Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız... Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor? Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor?
Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tortikollis boyun eğriliği

En Çok Okunan Haberler

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Kuruluş Osman dizisine rekor ilgi!

Kuruluş Osman dizisine rekor ilgi!

Yapay zeka da kararını verdi: Fazla teşhirci

Yapay zeka da kararını verdi: Fazla teşhirci

20 yıllık evliliklerinin sırrını açıkladı

20 yıllık evliliklerinin sırrını açıkladı

Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor?

Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor?

40 yaş öncesi normal değil

40 yaş öncesi normal değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor?

Prenses Diana'nın da yaşadığı doğum sonrası depresyon nasıl sonuçlara yol açıyor?

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?

Preimplantasyon genetik tanı (PGT) nedir?

Doğum yapan kadınların beyinleri daha genç

'Uykusuz geceler geçiriyorum' diye üzülmeyin, çünkü...

Gebelikte sigara içen annelere bir kötü haber daha

Bir kötü haber daha! Bir kez daha düşünüceksiniz

Bebeğinizin kaşığıyla mamasının tadına bakmayın

Ağzınızdaki bakterileri çocuğunuza bulaştırmayın

Ölüm öpücüğü! 'Bebeklerinizi uçuğu olan kişilere öptürmeyin'

Bunu yapmayın! Ölüm öpücüğü yüzünden...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.