Bebeklerde tortikollis (boyun eğriliği) tehlikesi

Tortikollis kelime anlamı eğri boyun demektir. Bebeğinizi sırt üstü yatırdığınızda boynu bir tarafa doğru eğiliyorsa şüphelenilmelidir. Bebeğinizin pozisyonunu değiştirdiğiniz halde bir tarafa doğru olan eğrilik devam ediyor, düzeltmeye çalıştığınızda düzelmiyorsa mutlaka bir uzmana danışılmalıdır.

Tortikollis neden oluşur?

Birçok nedene bağlı oluşmakla birlikte en sık kas kaynaklı, doğumsal boyun eğriliği görülmektedir. Boynun yanlarında yer alan çift başlı bir kas olan sternocleidomastoid (SCM) bir tarafta gergin ve kısadır. Baş, kasın gergin olduğu tarafta yana doğru eğilmiş, yüz karşı tarafa bakacak şekilde dönmüş vaziyettedir. (Ternocleidomastoid) SCM içinde fibrotik bir şişlik ele gelir.

Doğum travması ile tortikollis gelişiminin tetiklendiği düşünülmekle birlikte kesin oluşma nedeni hale bilinmemektedir.

Tedavisi aşamasında nelere dikkat edilmeli?

-İlk 6 aya kadar başvuran hastalarda eğriliğin yönüne uygun egzersizler uygulanmaktadır.

-Anne ve babaya ev programı verilmektedir. Bebeğin yatağı mutlaka eğriliğin aksi yönünde, boynunu döndürmesini sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.