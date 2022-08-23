Bebeklerde uyku düzeni hakkında bilinmesi gerekenler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeklerin uyku süreleri, gece ve gündüz uykuları ve konu hakkındaki diğer önemli noktaları sizler için anlattı.

Gece ve gündüz arasındaki uykularında pek bir fark olmayacaktır bu nedenle bebeğinizle biraz daha az iletişim kurmanız, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra onun uyumasına müsaade etmeniz ve mümkünse ışıkları çok fazla açmamanız, gece ve gündüz uykusu arasındaki farkı anlamasına yardımcı olacaktır.

