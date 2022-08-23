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Bebeklerde uyku düzeni hakkında bilinmesi gerekenler

23.08.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğiniz doğduğunda 24 saatin yaklaşık 18 ila 20 saatinde uyuyacaktır ve bu son derece normal bir durumdur. Her yenidoğandan beklediğimiz süre ortalama 20 saatlik bir uykudur. Bebeğiniz büyüdükçe uyku süresinin kısaldığını görebilirsiniz. Özellikle gündüzleri daha çok uyanık kalmak ve sizinle vakit geçirmek isteyecektir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeklerin uyku süreleri, gece ve gündüz uykuları ve konu hakkındaki diğer önemli noktaları sizler için anlattı.

Gece ve gündüz arasındaki uykularında pek bir fark olmayacaktır bu nedenle bebeğinizle biraz daha az iletişim kurmanız, ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra onun uyumasına müsaade etmeniz ve mümkünse ışıkları çok fazla açmamanız, gece ve gündüz uykusu arasındaki farkı anlamasına yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
bebek uyku
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