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Bebeklere SPA masajı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

İZMİT’te hizmet veren bir bebek SPA merkezinde 10 aylığa kadar olan bebeklere SPA masajı yapılıyor.

Bebeklere SPA masajı

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT’te hizmet veren bir bebek SPA merkezinde 10 aylığa kadar olan bebeklere SPA masajı yapılıyor. İşletme sahibi Gül Barbaros (32) merkeze getirilen bebeklerin suyun kas yapısının gelişmesine olumlu fayda sağlayabileceğini düşündüklerini belirterek, "Bebekler suda durabilmek için bir direnç gösteriyor. Bu direnç de bebeklerin hem kas, hem de iskelet yapısının gelişmesine neden oluyor” dedi.
İlk olarak Amerika’da gördüğü bu tekniği Türkiye’ye getirerek uygulamaya başlayan bebek masaj eğitmeni Gül Barbaros, SPA masajının, bebeklerin hem fiziksel, hem de bilişsel gelişimlerine katkı sağladığını belirtti.
'BOYUN SİMİTLERİYLE YÜZÜYORLAR'
Bebek SPA masajının Avrupa’da ve Asya’da uzun yıllardır 0-10 aylık bebeklere uygulandığını ve Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını belirten Gül Barbaros, "Özel yaptırmış olduğumuz küvetlerde, güvenli boyun simitleriyle bebekler yaklaşık 25 dakika boyunca yüzüyorlar. Buradaki amacımız, bebeklerin kas ve iskelet gelişimine destek olmak. Bebekler suda durmak için bir direnç gösteriyor. Göğüs kafesi suyun altında olduğu için akciğer kapasiteleri de gelişiyor bebeklerin. Esneklikleri artıyor, motor becerileri gelişiyor bebeklerin. Yüzmeden sonra bebek masajı da yapıyoruz. Burada bebeklere yaptığımız masajda bütün ilgi bebeğin üzerinde olduğu için bebekler özgüven kazanıyor ve yine kas ve iskelet gelişimini destekliyoruz" dedi.
'UYKU VE YEMEK DÜZENİNE FAYDA SAĞLIYOR'
Gül Barbaros, bebeklerin suda özgürce hareket edebilmesinin fizyolojik bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, "Özellikle gaz ve kolik problemi olan bebekler, suda hareket ettiği zaman bağırsakları çalışıyor ve bu sorunun giderilmesine yardımcı oluyor. Düzenli SPA ile bebeklerin gaz ve kolik problemlerini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda uyku ve yemek yeme düzeninde de fayda sağlıyor. Bebekler yüzdükleri zaman daha fazla iştahlı oluyorlar ya da çok iştahlı bebek yüzme egzersiziyle biraz daha forma girebiliyor. O anlamda da sağlık açısından destekliyoruz bebeklerimizi" diye konuştu.

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Bebeklere SPA masajıBebeklere SPA masajıBebeklere SPA masajıBebeklere SPA masajı

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