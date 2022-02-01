Bebekleriniz için hem güvenli hem konforlu en iyi puset çeşitleri

Bebeğinizi, doğduğu andan itibaren güvenli bir şekilde taşıyabilmeniz için mutlaka bir puset almanız gerekir. Ana kucağı da denilen puset; hastane ziyaretlerinde, dışarıda veya yolculukta kısacası bulunduğunuz her yerde işinizi kolaylaştıran bir ürün. Üstelik bazı puset modelleri oto koltuğu olarak da kullanılabilir. Elbette piyasada farklı özelliklere sahip birçok puset modeli bulmak mümkün. Yüzlerce ürün arasından seçim yapmak, özellikle yeni ebeveynler için bir hayli zor olabilir. Neyse ki tek bir tıkla en iyi puset markalarına anında ulaşabilir, detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulabilirsiniz. Böylece mağaza mağaza gezmenize gerek kalmadan en doğru seçimi yapabilirsiniz. İşte sizler için listelediğimiz en iyi pusetler!

1. Avionaut Pixel Pro Puset'i tanımayanlar çok pişman

Bebeğiniz için her yönüyle dört dörtlük bir puset mi hayal ediyorsunuz? Avionaut Pixel Pro Puset ile hayaliniz gerçek olabilir. Oto koltuğu olarak da tanımlanan ürün, yaygın bilinen ismiyle aslında bir puset. Ancak oto koltuğu olarak da kullanılabildiği için bu şekilde adlandırılır. Puseti doğumdan itibaren bebeğiniz 13 kg’a ulaşıncaya kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Pamuklu yenidoğan pedi ve kaliteli kumaşıyla, minik bebeğinizin ihtiyacı olan konforu sağlar. Hafif tasarımıyla ön plana çıkan puset, sadece 2,5 kg ağırlığında. Böylece bebeğinizi, yorulmadan rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Puseti, emniyet kemeriyle ters yönde aracınıza bağlayarak yolculuk yapmak mümkün. ADAC güvenlik testinden başarıyla geçen ürün, darbe emici özel tasarımı sayesinde olası bir kaza durumunda bebeğinizi koruma altına alır.

2. Moje Puset’le siz nereye, bebeğiniz oraya

Bebeğinizi, doğduğu ilk zamanlarda gittiğiniz her yere güvenle taşımak için mutlaka kaliteli bir pusetiniz olmalı. Bu noktada önerimiz, en kullanışlı puset modelleri arasında yer alan Moje Ana Kucağı. 0-13 kg arası bebeklerin kullanımı için uygun. Taşıma kolu, kanserojen madde içermeyen malzemeden üretilir. Hem sizin hem bebeğinizin sağlığı için önemli bir ayrıntı olduğunu söyleyebiliriz. Bebeğinizi 3 noktalı emniyet kemeriyle pusete bağlayabilirsiniz. Emniyet kemeri, iki farklı yükseklikte ayarlanabilir. Böylece bebeğiniz büyüdüğünde de emniyet kemerini kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca emniyet kemer pedleri, darbe emici özelliğe de sahip.

3. Terleme sorununu dert etmeyin

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Her puset modeli, farklı kumaştan üretilir. Ancak bazı kumaşlar, terlemeye neden olabilir. Bebeğinizin pusette keyifli vakit geçirmesini istiyorsanız terletmeyen kumaşa sahip puset almaya dikkat etmeniz gerekir. Modern AVM Ana Kucağı, terletmeyen pamuklu kumaşıyla en iyi pusetler arasında yer alır. Doğumdan itibaren 6. aya kadar kullanım imkanı veren ürün, ergonomik bir tasarıma sahip. Ürün, oto koltuğu sınıfında değil. Ancak dilerseniz emniyet kemeri bağlantı noktasıyla puseti aracınıza sabitleyebilirsiniz. Hem konforlu hem güvenli Modern AVM Ana Kucağı’na şans vermeye ne dersiniz?

4. Hem geniş hem uzun tasarımıyla ön planda

Puset seçimi yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, ürünün ölçüleri. İç kısmı geniş bir ürün seçerseniz bebeğiniz pusette çok daha rahat edebilir. Norfolk Porto Easy Fit Ana Kucağı, bu yönüyle ön plana çıkan ürünler arasında yer alır. Standart puset ölçülerine göre daha geniş ve uzun ölçülere sahip. 0-12 aylık bebeklerin kullanımı için uygun. Bebeğinizin ilk yılları için önem taşıyan boyun başlık koruması mevcut. Dilediğinizde korumayı çıkarabilirsiniz. Üst tentesi, taşıma esnasında bebeğinizi güneşin rahatsız edici ışığından korur. Dayanıklı malzemeden üretilen pusetin 3 farklı renk seçeneği arasından zevkinize göre bir tercih yapabilirsiniz.

5. Bebeğiniz en iyisine layık

Aklınızda “En iyi bebek puseti hangisi?” sorusu varsa, cevabı bizde! Maxi-Cosi, bebek ürünlerinde oldukça başarılı işler çıkaran bir marka. Bu kez karşımıza kalitesiyle kendini belli eden ana kucağı ürünüyle çıkıyor. Maxi-Cosi Tinca Ana Kucağı’nın en önemli özelliği, aynı zamanda bir oto koltuğu olması. Aracınızda bebeğinizle güvenle seyahat edebilir, dilediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Oto koltukları güvenlik standardına sahip ürün, darbe emici özelliğiyle yolculukta bebeğinizi koruma altına alır. Tinca Ana Kucağı, yenidoğanların kullanıma uygun. Pusetin iç kısmında bebekler için özel tasarlanan ped bulunur. Dünyaya gözlerini yeni açan minikler için oldukça konforlu olduğunu söyleyebiliriz.

6. Comfymax Platinium Ana Kucağı, annelerin yüzünü güldürür

Puset, bebeklerin ilk yılında en çok kullanılan eşyalar arasında yer alır. Bu nedenle de çabuk kirlenebilir. Yani, puset seçiminde kolay temizlik konusu da önemli ayrıntılardan biri. Comfymax Platinium Ana Kucağı, bu anlamda iyi bir seçenek olabilir. Nasıl mı? Takıp çıkarılan kılıfı sayesinde elbette! Kılıfı kirlenince makineye atıp ardından tekrar takabilirsiniz. Böylece temizlik derdi sorun olmaktan çıkar. Puset, 0-13 kg arası bebeklerin kullanımına uygun. Pusete, bebeğinizi 3 noktalı emniyet kemeriyle bağlayabilirsiniz. Kemerlerde bulunan omuz koruma pedleri, bebeğinizin rahatsız olmasını önler. Darbe emici köpükle birlikte kafa ve sırt bölgesi için koruma sağlayan tasarıma sahip. Oto koltuğu olarak da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

7. Nania Ana Kucağı'nda bebeğiniz mışıl mışıl uyuyacak

Bebeklerin birçoğu pusette durmayı çok sever. Anne karnını andıran tasarımı, onlar için güvenli bir ortam oluşturur. Nania Ana Kucağı’nda bebeğinizi kolay bir şekilde uyutabilirsiniz. Sallamaya imkan veren taşıma kolu sayesinde puseti bir beşik gibi kullanmak da mümkün. Bu durumun bebeğinizin çok hoşuna gideceğine eminiz. Doğumdan itibaren kullanıma uygun puset, yenidoğan destek minderiyle oldukça konforlu bir ürün. Bebeğinizin güneşten rahatsız olmaması için tentesi de mevcut. Isıya dayanıklı kumaşı, tehlike anında bebeğinizi korur. Dilerseniz gerektiğinde kılıfı çıkarıp yıkayabilirsiniz. Hem oto koltuğu hem taşıma puseti olarak kullanılan Nania Ana Kucağı, bebeğinizi için güvenilir bir tercih olabilir.

8. Hem hesaplı hem kaliteli olsun diyorsanız

Her bütçeye uygun bir puset modeline rastlamak mümkün. Ancak hem hesaplı hem kaliteli bir ürün bulmak biraz zor olabilir. Siz de bütçenizi yormadan kaliteli bir ürüne sahip olmak isterseniz 4 Baby Puset’e göz atabilirsiniz. Bebeğiniz doğduğu andan 13 kg’a ulaşıncaya kadar puseti kullanmaya devam edebilirsiniz. Terletmeyen yumuşak kumaş dokusu ve baş korumalı yastığı, ilk andan itibaren bebeğinize rahat bir ortam oluşturur. Ayrıca iç hacmi oldukça geniş. Omuz koruma pedli emniyet kemeri, taşıma esnasında güvenli bir kullanım sağlar. Peki, puset kemeri nasıl takılır? Kemerin uzunluğunu bebeğinize göre ayarladıktan sonra klipsleri birbirine takın. Tık sesini duyduğunuzda hazır olduğunu anlayabilirsiniz. İşte, bu kadar basit!

9. Eynbaby Puset, kullanıcılarından tam not alıyor

Müşteri memnuniyeti ürünün güvenilirliğini arttıran etkenlerden biri. Siz de internet üzerinden ürün seçerken kullanıcı yorumlarını dikkate alanlardan mısınız? Öyleyse yorumlarda tam not alan Eynbaby Puset, sizin için doğru bir seçenek olabilir. Kaliteli malzemeden üretilen pusetle bebeğinizi taşımak çok rahat. Ayrıca dilerseniz puseti oto koltuğu gibi de kullanabilirsiniz. Bu noktada aklınıza “Puset arabaya nasıl bağlanır?” sorusu gelebilir. Pusetin ön kısmında kemerin geçirilmesi için plastik yerler mevcut. Aracınızın kemerini bu noktalardan geçirerek bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Ürün, 0-13 kg arası bebeklerin kullanımı için uygun. İç kısmında bulunan yatak, terletmeyen yapıya sahip. Aynı zamanda kumaşı gerektiğinde çıkarıp yıkayabilirsiniz.

10. Estetik görünüme önem verenleri buraya alalım

Puset seçimi yaparken ürünün kalitesi ve özelliklerine dikkat etmek önemli. Ancak bazılarımız bunlara ek olarak estetik görünüşe de önem verebilir. Sizin için de durum aynıysa Asyamo Ana Kucağı’na şans verebilirsiniz. Gri ve siyah rengin asil duruşunu yansıtan puset, oldukça şık bir tasarıma sahip. Puseti doğumdan itibaren kullanmaya başlayabilirsiniz. Puset iç kısmında yenidoğan minderi mevcut. Böylece bebeğinizin ilk aylarında ihtiyaç duyduğu konforu sağlamış olur. Daha sonra dilerseniz pedi çıkarabilirsiniz. Ayrıca baş, gövde ve ayak kısmında bulunan tampon bölgeler sayesinde bebeğiniz kendini güvende hisseder. Hafif tasarımıyla bebeğinizin yanı sıra sizin için de konforlu bir kullanım sağlar. Avuç içinizi kullanarak taşıma sapını kolay bir şekilde indirip kaldırabilirsiniz.

11. Britax Römer Ana Kucağı ile güvenli yolculuklar

Yeni çıkan ana kucağı modelleri, tıpkı bir oto koltuğu gibi tasarlanıyor. Her ne kadar oto koltuğu denilse de aslında çok daha fazlasını ifade ediyor. Britax- Römer Ana Kucağı, oto koltuğu alanında en çok bilinen markalardan biri. Bu başarısını pusete de yansıtan marka, oto koltuğu ile puseti tek bir üründe birleştirmiş. Yani "Britax Römer Puset nasıl kullanılır?" diye sorduğunuzda birkaç cevap verebiliriz. Yerine göre bebeğinizi taşımak için bir puset, güvenle seyahat etmesi için oto koltuğu ve beşik gibi sallamak için ana kucağı olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Güvenlik standartlarını taşıyan ürün, bebeğinizi kaza anında darbe riskini en aza indirecek şekilde tasarlanır. Ürün, yanında bulunan bazasıyla birlikte araca kolayca sabitlenir. Araca en güvenli bağlantı yöntemi isofix özelliğine sahip pusetle bebeğiniz artık koruma altında!

12. Miniklerin hassas ciltleri için en iyisi

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Bebeklerin, özellikle yeni doğduklarında ciltleri hassas olur. Bu nedenle miniklerin ciltlerine dokunan her şeye dikkat etmek gerekir. Pusette sık zaman geçirdikleri için seçtiğiniz ürünün sağlıklı malzemeden üretildiğine emin olmalısınız. Convers Ana Kucağı, bu yönden bir teşekkürü hak eder. Kir tutmayan ve büyük oranda pamuklu dokuya sahip kumaşı, kanserojen madde içermez. Üstelik kumaşın özel dokusu, statik elektriği azaltır. Böylece bebeğiniz, pusetinde huzurlu ve konforlu zaman geçirir. Puset, doğumdan 1 yaşa kadar kullanılabilir. 3 noktalı emniyet kemerine sahip ürün, taşıma esnasında güvenli kullanım imkanı verir. Ayrıca üründe yan darbe riskini azaltan kafa koruma minderi de mevcut. Siyah renkli Convers Puset'in kahverengi seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.

13. Arkadaşınız için en kullanışlı bebek hediyesi

Arkadaşınızın doğum zamanı yaklaştı ve henüz hediye almadıysanız sıradaki önerimiz sizin için gelsin. Bebekler için oldukça önemli eşyalar arasında yer alan puset, iyi bir hediye fikri olabilir. Öyleyse, en iyi puset modellerinden Baby Home Ana Kucağı'na mutlaka göz atmalısınız. Ürün, 0-12 aylık dönem için kullanıma uygun. Yenidoğan pedi ve geniş iç hacmiyle ekstra konfor sağlar. Ayrıca boyun ve baş desteği de mevcut. Çıkarılabilir tentesi, bebeklerin güneş ışığından rahatsız olmasını engeller. Özel alüminyum taşıma kolu sayesinde puseti indirip kaldırmak ise çok kolay. Böylece keyifle gezmek mümkün.



