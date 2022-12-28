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BEDAŞ çalışma saatleri: BEDAŞ vezne saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

27.12.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizdeki elektrik dağılımını ve işletme bütünlüğünü bir arada toplayabilmek adına 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) çatısı altında toplanmıştır. 1983 yılında bölgelere ayrılmasıyla birlikte İstanbul merkezli olmak üzere, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerini kapsayan dağıtım kanalı Boğaziçi Elektrik Dağıtım adı altında toplanmıştır. Peki BEDAŞ’ın hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri nedir?

BEDAŞ çalışma saatleri: BEDAŞ vezne saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye’nin elektrik dağıtımı ve parakende satışından sorumlu devlete bağlı bir birim olan TEDAŞ, 21 bölgenin elektrik dağıtımdan ve fiyatların belirlenmesinden sorumludur. Elektrik dağıtımını tek bir çatı altından toplayabilmek adına kurulan şirket, ülkenin her geçen gün büyümesi ve nüfus kazanması ile birlikte daha da önemli bir yapı hâline gelmiştir. İstanbul ve çevre illerin elektrik dağıtımından sorumlu olan BEDAŞ, 1984 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek Planlama Kurulunun 233 sayılı kararıyla TEDAŞ'a bağlı olarak hizmet verir.

BEDAŞ mesai saatleri nedir?

TEDAŞ'a bağlı olarak hizmet veren BEDAŞ, elektrik enerjisinin dağıtım ve perakende satışından sorumludur. Milyonlarca insanın kullanımında olduğu için BEDAŞ mesai saatleri, hafta sonu açık olup olmadığı oldukça merak edilmektedir. BEDAŞ’ın açılış ve kapanış saatleri her yerde aynı saat aralıkları olarak ayarlanmıştır. 6 ilden sorumlu olan BEDAŞ Genel Müdürlüğü çalışma saatleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arasında hizmet verirken hafta sonları hizmet vermemektedir.

BEDAŞ kaçta açılıyor?

BEDAŞ Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Vatandaşlar herhangi bir öneri, talep ve şikâyetler için Alo 186’yı arayarak iletişime geçebilirler. BEDAŞ vezne çalışma saatleri tüm bölgelerde aynıdır. BEDAŞ açılış saati 08.30 olarak belirlenmiştir ve kapanışa kadar müşterilerine hizmet vermeye devam eder. Çağrı merkezi ise (ALO 186) 7/24 hizmet verir.

BEDAŞ öğle arası kaçta?

Sabah 08.30'da başlayan BEDAŞ mesai saatleri öğle arasına kadar ve öğle arasından sonra kesintisiz bir şekilde devam eder. BEDAŞ öğle arası saatleri ise 12.30 ile 13.30 arası olarak düzenlenmiştir ve bu aralıkta hizmete ara verir.

BEDAŞ kaçta kapanıyor?

Hafta içi günlerinde hizmet veren BEDAŞ kapanış saatine kadar ve öğle arası dışında kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eder. BEDAŞ kapanış saati 18.00 olarak belirlenmekle birlikte herhangi bir düzenleme olmadığı takdirde tüm bölgelerde aynıdır. "BEDAŞ kaça kadar açık?" sorusunun cevabı 18.00'dır. BEDAŞ vezne çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Pazartesi: Sabah saat 08.30, akşam saat 18.00 arası
  • Salı: Sabah saat 08.30, akşam saat 18.00 arası
  • Çarşamba: Sabah saat 08.30, akşam saat 18.00 arası
  • Perşembe: Sabah saat 08.30, akşam saat 18.00 arası
  • Cuma: Sabah saat 08.30, akşam saat 18.00 arası

BEDAŞ cumartesi açık mı?

BEDAŞ çalışma saatleri resmî günler ve dinî bayramlardan dolayı değişkenlik gösterebilir. BEDAŞ hafta sonu çalışma saatleri mevcut değildir ve cumartesi-pazar günleri BEDAŞ kapalıdır. Milyonlarca insanın hizmet aldığı BEDAŞ’ın, cumartesi günleri hizmet binaları ve genel müdürlükleri kapalıdır. Vatandaşlar hafta içi hizmet alabilirler.


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