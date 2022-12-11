Bedava alabilmek için uzun kuyruk oluştu! 5 ton dağıttılar

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kestane Festivali'nde 5 ton kestane dağıtıldı. Kamu Binaları Meydanı’nda kurulan ocaklarda pişirilen kestaneler etkinliğe katılanlara ikram edildi. Ziyaretçiler kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için uzun kuyruk oluşturdu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır etkinlikte kestane pişirip katılanlara ikram etti. Festivalde kestaneyle pişirilen tavuklu pilav, pasta, aşure gibi yiyecekler de sergilendi.
Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bu pazar gününde bir değişlik olsun istedik. 5 ton kestane dağıtıyoruz komşularımıza, eski günleri hatırlıyoruz" dedi. (DHA)