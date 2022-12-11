HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bedava alabilmek için uzun kuyruk oluştu! 5 ton dağıttılar

Bedava alabilmek için uzun kuyruk oluştu! 5 ton dağıttılar

11.12.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kestane Festivali'nde ziyaretçilere 5 ton kestane dağıtıldı. Yoğun katılım nedeniyle kestane ocaklarının önünde uzun kuyruk oluştu.

Bedava alabilmek için uzun kuyruk oluştu! 5 ton dağıttılar

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kestane Festivali'nde 5 ton kestane dağıtıldı. Kamu Binaları Meydanı’nda kurulan ocaklarda pişirilen kestaneler etkinliğe katılanlara ikram edildi. Ziyaretçiler kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane için uzun kuyruk oluşturdu. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır etkinlikte kestane pişirip katılanlara ikram etti.  Festivalde kestaneyle pişirilen tavuklu pilav, pasta, aşure gibi yiyecekler de sergilendi.

www

"BU ETKİNLİK İLE ESKİ GÜNLERİ HATIRLIYORUZ'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, etkinliğin çok güzel geçtiğini belirterek, "Bu pazar gününde bir değişlik olsun istedik. 5 ton kestane dağıtıyoruz komşularımıza, eski günleri hatırlıyoruz" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastıEsenyurt’ta çocuk gelin skandalı! 15 yaşında... Polis bastı
SMA bağışı skandalı! Yardım parasıyla günlerini gün ettilerSMA bağışı skandalı! Yardım parasıyla günlerini gün ettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yüklendi: İthal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda
Anahtar Kelimeler:
kestane vatandaş

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Banknotu görünce sevinçten havalara uçtu! 30 bin liralık teklifi geri çevirdi

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Klipte çırılçıplak! 59 yaşındaki şarkıcıya tepki

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

İstanbul'da şaşırtan görüntü!

Marmaris'te sır olay: Hepsi ölü ve çürümüş haldeydi!

Marmaris'te sır olay: Hepsi ölü ve çürümüş haldeydi!

İlginizi Çekebilir

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Teşhirci fotoğraflarıyla tanındı! Yeni kararı şaşırttı

Teşhirci fotoğraflarıyla tanındı! Yeni kararı şaşırttı

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.