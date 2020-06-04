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Bedava dönere yoğun ilgi! Duyan oraya koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bursa'da yeni açılan dönercide açılışa özel 2 gün bedava döner dağıtacağı duyurulunca yoğunluk oluştu. Açılışta, koronavirüs salgınına yönelik sıkı tedbir alındı.

Merkez Yıldırım ilçesinde ilk şubesini açan bir dönerci, açılışa özel 2 gün boyunca müşterilerine bedava döner dağıtılacağını duyurdu. Haberi alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren dönercinin yolunu tuttu. Daha önce salgın nedeniyle ertelenen iş yerinin açılışında koronavirüse karşı sıkı tedbir alındı. Personelin dışarıda sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardığı vatandaşlar, içeriye ateşleri ölçülerek alındı. Müşteriler, masalara ikişerli oturtuldu.

İş yeri sahibi Ekrem Tosun, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte işletmeyi hizmete açtıklarını belirterek, "Bugün ilk şubemizi açıyoruz. Malum salgın dönemindeyiz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Masalarımıza 2 kişi oturtuyoruz. Masalar arası 2 metre mesafe koyduk. Maskesiz müşteri almıyoruz. Müşterilerimiz içeri girerken arkadaşlarımız tarafından ateşleri ölçülüyor. Ondan sonra içeri alıyoruz. Açılışımıza ilgi yoğun. Dışarıda görevli arkadaşlarımız, sosyal mesafe konusunda müşterilerimizi sürekli uyarıyor. İçeride de 35 personelimiz çalışıyor. Sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat ediliyor" dedi.

DHA

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