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Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz'un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç

Temmuz ayı biterken gökyüzü adeta bir pembe dizi senaryosu yazıyor olabilir. Astrolog Camila Regina, "Bu ay öyle bir ters köşe yaşayacaksınız ki, Temmuz kapısından girdiğiniz insanla çıktığınız insan asla aynı olmayacak." diyor. Gökyüzünün size ne getirip ne götüreceğini merak ediyorsanız tüm detaylar haberimizde:

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz'un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç
Çiğdem Berfin Sevinç

İşte Temmuz sonuna kadar küllerinden doğacak, hayatında radikal bir 'dönüşüm' yaşayacak o 6 şanslı burç:

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç 1

ASLAN

Gözler tamamen sizin üzerinizde, Aslanlar! 22 Temmuz'da Güneş'in burcunuza geçmesiyle birlikte içinizdeki o ateşli ve cesur enerji tamamen açığa çıkıyor. Kendi mevsiminiz başlarken, sahneye çıkıp kendinizin en üst versiyonunu sergileme zamanı geldi. Sakın arka planda kalmaya çalışmayın, zaten isteseniz de kalabalığa karışamazsınız. Astrolog Regina’nın uyarısı net: "Gittiğiniz her yerde fark edileceksiniz. Ya bu başrol enerjisini kabul edin ya da herkesin neden sürekli sizi konuştuğunu düşünüp şaşırın!"

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç 2

YENGEÇ

14 Temmuz’daki Yeni Ay, içinizde heyecan verici bir kıvılcım çaktı. Ancak bu sıradan bir başlangıç değil; tamamen bir "revizyon ve telafi" dönemi. Geçmişinizden bir insan ya da bir olay henüz sizinle işini bitirmedi. Önünüzde iki yol var: Ya bu ikinci şansı iyi değerlendirip hataları düzelteceksiniz ya da hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam edeceksiniz. Gerçeklerden kaçmak size yakışmaz, evrilmenize izin verin!

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç 3

BAŞAK

Ayın başlarında Venüs’ün Güney Ay Düğümü ile yaptığı kavuşum, size aynaya bakıp kendinizi sorgulattı. Uzun zamandır sırf başkaları için kendinizi olmadığınız biri gibi davranmaya zorladığınızı fark ettiniz. Ama artık bu oyun bitti! Şimdi tamamen özgün ve kendiniz olma zamanı. Gücünüzü ve gerçek kimliğinizi hatırladığınız bu ay, içinizden çıkan o yeni "siz"e çok hayran kalacaksınız.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç 4

TERAZİ

Dış dünyaya sunduğunuz imajınız ve hayattaki yönünüz tamamen güncelleniyor, Teraziler! Haziran sonundan beri geri harekette olan iletişim gezegeni Merkür, 23 Temmuz'da Yengeç burcunda ileri hareketine başlıyor. Bu da demek oluyor ki, rotanızı yeniden netleştirecek ve olmanız gereken o güçlü kişiye dönüşeceksiniz. Hayattan ne beklediğinizi ve nasıl bir miras bırakmak istediğinizi düşünün; kaderinizi inşa etme sırası sizde.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç 5

AKREP

Geçmiş hataları tekrarlayarak yeni bir geleceğe yürüyemezsiniz, Akrepler. Bu ay, kim olduğunuzu ve hayat hakkındaki kemikleşmiş inançlarınızı sorgulama dönemi. Size artık hizmet etmeyen, toksikleşmiş ilişkileri, yanlış kariyer yollarını veya eski düşünce kalıplarını geride bırakmalısınız. Astrolog Regina’nın dediği gibi: "Artık inanmadığınız bir temel üzerine bir şeyler inşa etmeyi bırakın." Boşluk yaratın ki en iyisi gelsin.

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak: Temmuz un sonunda küllerinden yeniden doğacak 6 burç 6

KOVA

Siz değiştiniz, haliyle ilişkileriniz de değişiyor Kovalar! 29 Temmuz’da burcunuzda gerçekleşecek Dolunay, hayatınızdaki insanları net bir büyüteç altına alacak. Kim size destek oluyor, kim enerjinizi emiyor? En yakın bağlarınızdaki her durum bu ay zirve noktasına ulaşıyor. Bazı insanları hayatınızdan çıkarmak zorunda kalsanız bile unutmayın: Sosyal çevreniz çok daha kaliteli bir 'glow-up' yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji burç temmuz
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