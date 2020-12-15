Bedavaya gelecek! Evde doğal sabun yapımı için kül suyu ve...

Kostik sodayı temizlik malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. Ancak, tehlikeli bir madde olan kostik soda cildinizle doğrudan temas etmemelidir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklamalısınız. Kostik soda kullanmadan önce, sabunu yapacağınız alanın iyi hava aldığından emin olmalısınız. Pencere yakını veya balkonda yapacağınız sabun için, koruyucu gözlük ve eldiven kullanmayı unutmayın. Malzemeleri karıştırırken dumanlar çıkabilir. Normal olan bu durum sizi endişelendirmesin.

Kişisel temizliğin çok önemli olduğu koronavirüs günlerinde, insanlar birçok ürünü evde doğal yollarla yapmaya başladı. El yapımı şampuanlar, organik duş jelleri ve doğal saç kremleri derken sıra temizlik malzemelerine geldi. Kendini kimyasallardan korumanın yollarını arayanlar, doğal sabunun nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Biz de evde sabun nasıl yapılır, sizin için araştırdık.

Yapılışı:

Cam kase içine kostik sodayı boşaltın.

Üzerine saf suyu ilave ederek karıştırın.

İyice karıştırdığınız malzemeleri soğuması için bekletin.

Tencere içine zeytinyağını koyarak ocakta 40 dereceye ulaşana dek ısıtın.

Saf su karışımını zeytinyağı içine ilave ederek el blenderı ile karıştırın.

Jel kıvamını alan karışımın içine lavanta yağı ile kurutulmuş çiçeklerini ekleyin. Ardından karıştırın.

Sabun kalıbı içine birkaç lavanta çiçeği koyun.

Karışımı kalıba dökün.

Karışım üzerine lavanta çiçeği serpiştirerek soğuması için bırakın.

24 saat boyunca kalıp içinde bekletin.

2. ZEYTİNYAĞI

MALZEMELER:

1 litre doğal sızma zeytinyağı

300 ml su

125 g kül suyu

YAPILIŞI:

Kül suyunu yavaş şekilde suya ekleyerek çırpın.

Zeytinyağını bir tencereye alarak 40-50 derece sıcaklığa ulaşana dek karıştırın.

Kül suyu ve zeytinyağını birleştirerek el blenderı ile çırpın.

Karışımları tencereye alarak 30 dakika kadar düşük ateşte karıştırın.

Katılaşmaya başladığında altını kapatın ve macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Karışımı kalıba dökün.

24 saat boyunca kalıp içinde bekletin.

Katılaştıktan sonra kalıptan çıkarın.

Sabunlaşması için bekletin.

