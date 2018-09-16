Bedelli askerler, kışlalarına teslim olmaya başladı

Görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" denilerek karşılanan yükümlüler, kayıt masasındaki işlemlerini bitirdikten sonra vatani görevlerine başladı.

İlk celp döneminde bulunan bedelli askerler, birliklerine katıldı

1 / 13 Bedelli askerlik uygulamasından faydalanacak olan kişilerden, ilk cep döneminden yaralananlar, 13 farklı yerde oluşturulan merkezlerde birliklerine teslim olmaya başladı.

2 / 13 Bu merkezlerden biri olan Ankara Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na sabah saatlerinden itibaren bedelli askerler gelmeye başladı.

3 / 13 21 günlük eğitimlerini tamamlamak üzere kışlaya gelen askerler görevli askerler tarafından "Vatan hizmetine hoş geldin" denilerek karşılandı.

4 / 13 Kışlaya gelen askerler, nizamiyeden girdikten sonra kendileri kurulan masalarda gerekli işlemleri yaptıktan sonra silah altına alındı. Nizamiyeden içeri girenler ilk önce isteğe bağlı olarak vatani görevini yaparken kullanabileceği telefon hattı satın alıyor.

5 / 13 Daha sonra kayıt masasına giderek kayıt işlemlerini yaptırıyor. Üzerlerinde ilaç bulunanlar bunları teslim ediyor ve ardından kışla içine adım atarak askerlikleri başlıyor.

6 / 13 Etimesgut’taki kışlada ilk celpte yaklaşık 2 bin 550 kişi vatani görevini yapacak. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlüler, 'tek er muharebe eğitimi', 'yanaşık düzen eğitimi', 'mekanik nişancılık ve atış eğitimi', 'temel beden eğitimi' ve 'askeri kültür' olmak üzere 5 ana başlıkta eğitim görecek.

7 / 13 Rize’den gelen Doğan Yazıcı, “Bedelli ilk çıktığı gün başvuru yaptım. Evde 2 çocuğum var, onları bırakıp geldim. Rize’de ahşap evler yapıyorum. 21 gün bence gerçek askerlik için yeterli değil ama çalıştığımız için 21 gün ideal” dedi.

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