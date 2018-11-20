Bedelli askerliğe Mart ayında gidecek askerler oy kullanabilecek mi?

Yüz binlerin beklediği bedelli askerlik celp yerleri ve tarihleri dün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik başvurusunda bulunan tüm adayların celp ve sevk tarihlerinin e-Devlet üzerinden öğrenilebiceğini duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından adaylar nereye gideceklerini öğrenmek üzere e-devlet sisteminde yoğunluk oluştururken kimi celp dönemlerinin önemli tarihlere denk geldiği ortaya çıktı.

MART CELBİNDE ASKERE GİDECEKLER OY KULLANABİLECEK Mİ?



Türkiye'de, 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimleri yapılacak.

Celp ve sevk dönemleri 15-30 Mart 2019 tarihlerde yapılacak askerler bu takvime göre seçimlerde oy kullanamayacak.

Sadece bir günle oy kullanma haklarını kaybeden askerlerin sayısı net değil. Ancak, TSK tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, her celp döneminde en az 15 bin asker alacağını bilgisi paylaşılmıştı.

BEDELLİ ASKERLİKTEN KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, bedelli askerlikle ilgili son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladığı duyurulmuştu.

