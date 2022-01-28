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Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 e-Devlet ile bedelli askerlik yerleri sorgulama!

28.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Askere gitmek için bekleyen vatandaşlar tarafından bedelli askerlik yerleri merak ediliyordu. Bedelli askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Vatandaşlar askerlik yerlerinin nasıl sorgulanacağını araştırmaya koyuldu. Peki bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte 2022 e-Devlet ile bedelli askerlik yerleri sorgulama!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 e-Devlet ile bedelli askerlik yerleri sorgulama!

İlgiyle takip edilen askerlik yerleri bugün açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı, 28 Ocak 2022 tarihinde ilan edileceğini duyurmuştu. Vatani görevini tamamlamak için bekleyen vatandaşlar tarafından askerlik yerlerinin nasıl sorgulanacağı merak ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2022 yılı bedelli askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden öğreniliyor. "https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama" adresi üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizi girerek bedelli askerliğinizi hangi ilde, nerede tamamlayacağınızı öğrenebilmeniz mümkün.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY, ER VE ERBAŞLARIN SEVK İŞLEMLERİ HAKKINDA

  1. Sınıflandırılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınmaktadır.

  2. Yoklama kaçağı ve saklılardan;
    a. Erteleme hakkı bulunanlar yoklamaları yapılmadan ertelenecektir.
    b. Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayan kişiler ise yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınacaktır.

  3. Bakayalar dışında sınıflandırıldıktan sonra Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitimini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde sevk edilirler.

  4. Cezaevinden tahliye olan er statüsündeki bakayalar tahliyelerini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde, diğer er statüsündeki bakayalar ise müracaatlarını veya yakalanmalarını müteakip derhal sevk edilir. Bunlardan Askeralma Kanununda yazılı bir mazereti nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk mesai gününde sevk edilir.

  5. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekleri haiz yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar müracaatlarından veya yakalanmalarından sonraki eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

  6. Yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler, TRT ve Ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları aracılığıyla yapılır, bunun dışında aynı duyuru msb.gov.tr/Askeralma adresinde ve TRT teleteks sayfasında da yayımlanır. Ayrıca adrese bir tebligat yapılmaz.

  7. Yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonucunda statülerine göre belirlenen tarihlerde e-Devlet Kapısı üzerinden ya da askerlik şubesi başkanlıkları tarafından sınıf okulu/eğitim merkezlerine sevk edilecektir.

  8. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere sevk evrakını almayan, sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine Askeralma Kanununun 23’üncü maddesinde belirtilmiş olan mazeretleri dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulmaktadır.
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