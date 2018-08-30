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Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 17:05 | Son Güncelleme

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin celp takvim süreci işliyor. Bedelli askerlikten faydalanacakların birinci celp döneminde gönderilecekleri birlikler belirlendi. Yükümlüler, bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabilecek. Öte yandan bedelli askerlikten yararlanacak kişileri sevindirecek bir bilgi daha geldi. Bedelliden yararlanacak askerlerin yol izinlerinin de 21 günden düşeceği iddia edildi.

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedelli askerlikte celp sürecinin başlamasıyla yeni bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri yerlere göre yol izni de verileceği ve bu sürenin askerlik süresinden düşeceği öğrenildi.

Yüz binlerce kişinin merakla beklediği haber geldi. Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı.

12 BİN ASKER KIŞLADA OLACAK

Bedelli askerlik uygulamasının birinci celp döneminde temel askerlik eğitimi verileceklerin birlikleri e-devlet sistemi üzerinden yayımlandı. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül'de birliklerine sevk edilecek.
Yükümlüler, temel askerlik eğitimi alabilecekleri birlikleri sistem üzerinden öğrenebilecek. Bilgiler ayrıca yükümlülerin, adlarına kayıtlı cep telefonlarına da mesaj olarak gönderilecek.

405 BİN BAŞVURU

Öte yandan bedelli askerlikten şu ana kadar yararlananların sayısı da belli oldu. 26 günde 405 bin kişi başvuru yaparken, bu önceki 5 bedelli askerlikten yararlananların toplam sayısını aştı. 3 Ağustos'ta başlayan bedelli başvuruları 3 Kasım'a kadar yapılabilecek.

YOL SÜRESİ 21 GÜNDEN DÜŞECEK

A Haber'in haberine göre, bedelli askerlikte celp döneminin belli olmasıyla, bedelli askerleri sevindirecek bir detay daha ortaya çıktı. Bedelli askerlerin gidecekleri birliklere göre, yol izni verileceği öğrenildi. Bedelli askerlere verilen bu yol izninin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
zorlamayın kuzucukları 3 gün yapsınlar
Kaldırın şu 21 günü kimse memnun değil 21 günden...
elinize yüzünüze bulaştirdiniz , rant için yaptığınız şeye bak.
HER TÜRK BEDELLİ DOĞARR...
ayda bir gün izin diye hesaplanır 2 günde yol olsun max. 3 gün olur
lan neyin pesindesiniz.21 gun daha bu.dusse ne olur dusmese ne olur...
Askerliği iyice oyuncağa çevirdiniz. Kendinize gelin artık.
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