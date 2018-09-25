Bedensel engelli Emircan, hayali olan jandarma kıyafetini giydi

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Geriş köyünde yaşayan bedensel engelli Emircan Saydam'ın (15) asker olma hayalini jandarma gerçekleştirdi. Üniforma giydirilen Emircan Saydam, jandarma ekibine teşekkür etti.
Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geriş köyünde yaşayan Serebral Palsi hastası Emircan Saydam'ın askerliğe ilgi duyduğunu öğrendi. Çaycuma İlçe Jandarma Karakol Komutanı kıdemli başçavus Murat Balkaş ve personeli, Emircan'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Karşısında jandarma personelini görünce sevinen Emircan'a jandarma üniforması ve Nutuk kitabını hediye etti. Jandarma kıyafetini giyen Emircan, kıdemli başçavus Murat Balkaş'a teşekkür etti.
Emircan'ın ailesi, çocuklarına ilgilerinden dolayı jandarma personeline teşekkür etti.
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