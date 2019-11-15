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Behrouz Boochani - WhatsApp üzerinden kitap yazan İranlı Kürt mülteci, 6 yıl sonra özgür

15.11.2019 08:11 | Son Güncelleme

Avustralya tarafından 6 yıl tutulduğu Manus Adası'ndaki gözaltı kampından cep telefonuyla yazıp Whatsapp üzerinden ulaştırdığı kitabıyla dünyaca ünlenen Behrouz Boochani, 6 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu.

Behrouz Boochani - WhatsApp üzerinden kitap yazan İranlı Kürt mülteci, 6 yıl sonra özgür

Avustralya tarafından 6 yıl tutulduğu Manus Adası'ndaki gözaltı kampından cep telefonuyla yazıp Whatsapp üzerinden ulaştırdığı kitabıyla dünyaca ün kazanan İranlı Kürt mülteci Behrouz Boochani, sonunda özgürlüğüne kavuştu.

Perşembe günü, kendisine bir edebiyat festivaline katılması için bir aylık vize veren Yeni Zelanda'ya ayak basan Boochani, bir daha gözaltı kampına asla dönmeyeceğini söyledi.

İranlı Kürt gazeteci, 2013 yılında gazetecilik faaliyetleri nedeniyle baskıya uğradığını söylediği ülkesi İran'dan kaçtıktan sonra bir tekneyle Avustralya sularına girmiş ve iltica başvurusunda bulunmuş ancak Avustralya hükümeti tarafından Papua Yeni Gine'ye bağlı Manus adasındaki gözaltı kampına yollanmıştı.

Boochani, Avustralya'nın sık sık eleştirilere hedef olan sıkı iltica politikaları nedeniyle 6 yıl kamptan çıkamadı.

Christchurch kentindeki festivale davet eden Yeni Zelanda'ya ve davette emeği geçenlere teşekkür eden Boochani, özgür olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

6 yıl tutulduğu kamptaki mültecilerin hayatlarını anlattığı ve Facebook üzerinden yayınını sağladığı kitabı "Dağlardan Başka Dost Yok" (No Friend But the Mountains) ile Avustralya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Victoria Ödülü'ne layık görülen yazar 100 bin Avustralya dolarlık (72 bin Amerikan doları) ödülün de sahibi olmuştu.

Boochani kitabı Farsça olarak cep telefonuyla yazmış ve İngilizceye çevrilmek üzere Whatsapp üzerinden Avustralya'daki bir İranlı çevirmene göndermişti.

Boochani Dağlardan Başka Dost Yok kitabını cep telefonuyla yazdı

Bu ödül sayesinde Yeni Zelanda tarafından bir aylık bir vize ile Kasım ayındaki bir edebiyat festivaline davet edilen Boochani böylece 6 yıl sonra ilk kez fiilen hapis tutulduğu adadan ayrılabildi.

Behrouz Boochani, buradan iltica talebini kabul eden Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmeyi umuyor.

Bu, ABD ile Avustralya arasında iki adada tutulan mültecilerin yerleştirilmesi konusunda varılan bir anlaşma kapsamında gerçekleşmişti.

Ancak Boochani şimdi Yeni Zelanda'ya ayak basması nedeniyle ABD'nin tanıdığı iltica hakkını kaybetmekten endişe ediyor. Böyle olursa başka olasılıkları değerlendireceğini söylüyor.

Manus Adası'ndaki kamptan düzenli olarak yazdığı İngiltere'deki Guardian gazetesine konuşan Boochani, bir daha gözaltında tutulduğu adaya asla dönmeyeceğini söyledi ve "Artık bir rakam, mülteci yazılı bir etiket değil bir birey olacağım bir yerde yaşamak istiyorum" dedi.

Behrouz Boochani - WhatsApp üzerinden kitap yazan İranlı Kürt mülteci, 6 yıl sonra özgür

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