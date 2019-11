Behrouz Boochani - WhatsApp üzerinden kitap yazan İranlı Kürt mülteci, 6 yıl sonra özgür

Avustralya tarafından 6 yıl tutulduğu Manus Adası'ndaki gözaltı kampından cep telefonuyla yazıp Whatsapp üzerinden ulaştırdığı kitabıyla dünyaca ün kazanan İranlı Kürt mülteci Behrouz Boochani, sonunda özgürlüğüne kavuştu.

Perşembe günü, kendisine bir edebiyat festivaline katılması için bir aylık vize veren Yeni Zelanda'ya ayak basan Boochani, bir daha gözaltı kampına asla dönmeyeceğini söyledi.

İranlı Kürt gazeteci, 2013 yılında gazetecilik faaliyetleri nedeniyle baskıya uğradığını söylediği ülkesi İran'dan kaçtıktan sonra bir tekneyle Avustralya sularına girmiş ve iltica başvurusunda bulunmuş ancak Avustralya hükümeti tarafından Papua Yeni Gine'ye bağlı Manus adasındaki gözaltı kampına yollanmıştı.

Boochani, Avustralya'nın sık sık eleştirilere hedef olan sıkı iltica politikaları nedeniyle 6 yıl kamptan çıkamadı.

Christchurch kentindeki festivale davet eden Yeni Zelanda'ya ve davette emeği geçenlere teşekkür eden Boochani, özgür olmaktan büyük heyecan duyduğunu söyledi.

6 yıl tutulduğu kamptaki mültecilerin hayatlarını anlattığı ve Facebook üzerinden yayınını sağladığı kitabı "Dağlardan Başka Dost Yok" (No Friend But the Mountains) ile Avustralya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden Victoria Ödülü'ne layık görülen yazar 100 bin Avustralya dolarlık (72 bin Amerikan doları) ödülün de sahibi olmuştu.