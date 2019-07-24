HABER

"Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisinin galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 22:22 | Son Güncelleme

Televizyonda yayımlandığı 3 sezon boyunca beğeniyle izlenilen dizi, 6 yıl aradan sonra BluTV'de izleyici ile buluşacak

İSTANBUL (AA) - Yönetmen koltuğuna Serdar Akar'ın oturduğu "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizinin galası yapıldı.

Yazar ve senarist Emrah Serbes'in aynı adlı romanından esinlenerek Ercan Mehmet Erdem'in senaryoya uyarladığı dizinin galası Swissotel The Bosphorus'da gerçekleştirildi.

Televizyonda yayımlandığı 3 sezon boyunca beğeniyle izlenilen ve 6 yıl aradan sonra BluTV'de izleyici ile buluşacak dizinin gösterimi öncesi, oyuncu ekibi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, seyircilerin uzun bir aradan sonra hikayede tekrar aradıklarını bulabileceklerine işaret ederek, "Yönetmek bir işin hangi açıdan, nasıl çekileceğini göstermek değil. Yönetmen demek bir durumu yönetmen demek. Serdar Ağabey bu dizide zor olan durumu çok iyi idare etti ve ortaya da hepimizin özlemle beklediği bir iş çıktı. Seyirci de bırakmadı işi." dedi.

Beşikçioğlu, diziye 6 yıl boyunca özlem duyduklarını dile getirerek, "Oynamayı, oynarken üretmeyi çok özlemişiz. Ustalıkları çok özlemişiz. Her bir oyuncu birbirine bu özlemle baktığı zaman ortaya çok enteresan bir iş çıkmış. Usta bu zor durumu çok iyi idare etmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Belçim Bilgin, diziye sezon sonu giriş yapacağını belirterek, "Sadece küçük bir 'ce' deyip, öbür sezona tam anlamıyla gireceğim. Bir pavyon şarkıcısı olduğumu söyleyebilirim. Gerisi bana ve size sürpriz olsun." ifadelerini kullandı.

Senarist Ercan Mehmet Erdem, geçen sezonlarda olduğu gibi bu sezon da hikayenin benzerlikler taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dizinin uzun süredir devam etmesini düşünüyorduk ama bir adım gerekiyordu. Bu adım gelince insan motive oluyor. Motivasyon da çok kısa bir süre önce başladı. Bir sene bile önce geçmişi yoktur bu sezonun. Başladık çok heyecanlı ve keyifli oldu hem yazım süreci hem çekim süreci. 9 bölüm gözümüz açıp kapayıncaya kadar bitti."

Aksiyon, macera, polisiye ve suç türlerini içerisinden barından dizi, yarından itibaren 9 bölüm olarak BluTV'de izleyici karşısına çıkacak.

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları
Ankara'da diplomata silahlı saldırı! Ankara'da diplomata silahlı saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Behzat Ç Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi dizi gala

En Çok Okunan Haberler

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

ABD'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama!

ABD'den kritik görüşmeye ilişkin açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Hastane acili dolup taştı! Tam 45 kişi birden!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Son dakika: Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Kayseri'de baraj kıyısından 280 fosil çıktı

Kayseri'de bulundu: Fil, zürafa, at ve gergedanlara ait...

Son dakika: Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Son dakika! Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi

MSB'den flaş açıklama! Kandil'e hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.