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beIN Media Group'tan İtalya Süper Kupa tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al Obaidly, Serie A yönetimine bir mektup göndererek, korsan yayıncılıkla mücadele konusuna özen göstermelerini istedi

İSTANBUL (AA) - beIN Media Group, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) yönetiminin korsan yayıncılıkla mücadele konusuna özen göstermesini istedi.

beIN Media Group Üst Yöneticisi (CEO) Yousef Al Obaidly'nin, Juventus ile Milan arasındaki İtalya Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağının açıklanmasının ardından Serie A yönetimine bir mektup gönderdiği öğrenildi. Mektupta, 16 Ocak'ta oynanacak maç öncesi bu kararın gözden geçirilmesi talep edildi.

Serie A'nın korsan yayıncılıkla mücadelede en ön saflarda yer alacağını beyan etmiş olmasına karşın, 2017'den bu yana beIN Media Group yayınlarını yasa dışı bir şekilde yayınlayan Suudi Arabistan destekli korsan yayın platformu beoutQ'ya karşı yeterli tepkiyi ortaya koymamasından duyulan hayal kırıklığı mektupta vurgulandı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin dünyanın en hızlı büyüyen spor pazarlarından biri olduğu belirtilen mektupta, Suudi Arabistan destekli beoutQ'nun korsan yayıncılık faaliyetlerinin, Serie A'nın gelirlerini olumsuz yönde etkilediği aktarıldı.

Cidde kentinde 16 Ocak Çarşamba günü Juventus ile Milan arasında yapılacak İtalya Süper Kupa maçı öncesinde Yousef Al Obaidly, Serie A yönetimine gönderdiği mektupta şu isteklerde bulundu:

"Serie A yönetiminden 3 talebimiz var. Birincisi, FIFA ve AFC'nin (Asya Futbol Konfederasyonu) beoutQ'ya karşı başlattığı ortak yasal girişime katılmanız. İkincisi, Süper Kupa maçı öncesi Suudi yetkililere beoutQ ile mücadelede ciddi adımlar atmaları için çağrıda bulunmanız. Üçüncü olarak da maçın Cidde'de oynanmasının doğru olup olmayacağını yeniden değerlendirmeniz."

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Bein Media Group futbol İtalya serie a Yousef Al Obaidly

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