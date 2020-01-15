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  4. Bekaret testi: Rapçi T.I.'ın açıklamalarının ardından New York'ta bekaret testi yasaklanabilir

Bekaret testi: Rapçi T.I.'ın açıklamalarının ardından New York'ta bekaret testi yasaklanabilir

15.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

ABD'li rapçi T.I.'ın 18 yaşındaki kızını her yıl jinekoloğa götürerek bekaret testi yaptırdığını açıklamasının ardından New York eyaleti bu testleri yasaklamayı düşünüyor. Uzmanlar bu uygulamanın kadınların haklarına aykırı olduğunu, tıbbi bir faydasının olmadığı gibi kadınlar üzerinde zarar verici etkiler bırakabileceği çağrısıyla dünya çapında yasaklanmasını talep ediyor.

Bekaret testi: Rapçi T.I.'ın açıklamalarının ardından New York'ta bekaret testi yasaklanabilir

ABD'li rapçi T.I.'ın 18 yaşındaki kızını her yıl jinekoloğa götürerek bekaret testi yaptırdığını açıklamasının ardından New York eyaleti bu testleri yasaklamayı düşünüyor.

Bir kişinin vajinal cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını tespit etmeyi amaçlayan testte kadınların veya kızların kızlık zarının (vajinanın girişinde bulunma ihtimali olan ince bir doku) yırtılıp yırtılmadığı doktorlar tarafından inceleniyor.

Kadına karşı şiddet yöntemi

T.I.'ın açıklamaları bu uygulamaya karşı tepkileri artırdı

New York eyaletindeki Demokrat siyasetti Michaelle Solages, "Bu açıklamayı duyduğumda tiksindim" diyor.

Yasa teklifinin geçmesi için mücadele eden Solages, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun "Kadınlara ve kızlara karşı şiddetin bir türü" olduğunu söylüyor:

"T.I.'ın sözleri ve kızına yaptığı kabul edilemez. Kadınların birer mal olduğu mesajı yayıyor ve bu yanlış."

New York'ta hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da bu uygulamanın yasaklanması için iki ayrı girişim var.

New York Eyaleti Kadınlar ve Kızlar Konseyi Başkanı ve Vali Sekreteri Melissa DeRosa, "Bu uygulama rahatsız edici, tıbbi bir değeri yok ve eyaletimizde olmamalı" dedi.

Yasa teklifinde ne var?

Solages, T.I.'ın açıklamalarından tiksindiğini söylüyor

Solages'in ilk imzacısı olduğu ve iki partiden de destek alan tasarı Noel tatilinin ardından Ocak ayında görüşülmeye başlanacak.

Yasa kabul edilirse bu uygulama yasa dışı kabul edilecek ve yapan doktorların lisansları iptal edilecek.

Doktorlara adli suçlama yöneltilmesi de seçenekler arasında.

Testin tıp merkezleri dışında yapılması halinde ise bu uygulama bir cinsel saldırı kabul edilecek.

ABD'de bekaret testine dair federal bir yasa bulunmuyor.

Bekaret testi nasıl yapılıyor?

Dünya Sağlık Örgütü bekaret testinin kadınların ve kızların cinselliğini ve bedenini kontrol etmeyi amaçlayan sosyal normlardan kaynaklandığını söylüyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bekaret testinin 20 ülkede yaygın bir uygulama olduğunu fakat bunun hiçbir tıbbi faydası olmadığını söylüyor.

Örgüte göre uygulama acı verici, aşağılayıcı ve kadınlar için travmatik.

Bekaret testinde doktorun kadının vajinasına iki parmağını sokması gerektiği için buna "iki parmak testi" de deniyor.

Sağlık uzmanları bunun bilim dışı, zararlı ve kadınların haklarını ihlal eden bir uygulama olmanın ötesinde anlamsız da olduğunu belirtiyor.

Çünkü cinsel ilişkiye girmiş bir kadının kızlık zarı ile girmemiş bir kadının kızlık zarı arasında bir fark tespit etmek mümkün değil. Buna maruz kalan kadınların akıl sağlığı ve fiziksel sağlık sorunları yaşama ihtimali bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yanı sıra BM İnsan Hakları Komitesi ve BM Kadın Hakları Komitesi bekaret testinin dünya çapında yasaklanması çağrısında bulunuyor.

Doktorlar kızlık zarının cinsel ilişki dışında spor aktiviteleri veya tampon kullanımı sırasında da esneyebileceği veya hasar görebileceğini belirtiyor.

Ayrıca bazı kızlar kızlık zarı olmadan dünyaya geliyor.

T.I.'ın kızı Deyjah Harris (soldan ikinci) ailesiyle poz verirken

T.I.'ın açıklamalarının ardından Deyjah Harris sosyal medya kullanmayı bıraktı.

Ama öncesinde babasını Twitter ve Instagram'da takipten çıkardı.

Harris hesabını kapatmadan önce bu uygulamayı eleştiren paylaşımları beğenmişti.

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