Bekaret testi: Rapçi T.I.'ın açıklamalarının ardından New York'ta bekaret testi yasaklanabilir

ABD'li rapçi T.I.'ın 18 yaşındaki kızını her yıl jinekoloğa götürerek bekaret testi yaptırdığını açıklamasının ardından New York eyaleti bu testleri yasaklamayı düşünüyor.

Bir kişinin vajinal cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını tespit etmeyi amaçlayan testte kadınların veya kızların kızlık zarının (vajinanın girişinde bulunma ihtimali olan ince bir doku) yırtılıp yırtılmadığı doktorlar tarafından inceleniyor.

Kadına karşı şiddet yöntemi

New York eyaletindeki Demokrat siyasetti Michaelle Solages, "Bu açıklamayı duyduğumda tiksindim" diyor.

Yasa teklifinin geçmesi için mücadele eden Solages, BBC'ye yaptığı açıklamada bunun "Kadınlara ve kızlara karşı şiddetin bir türü" olduğunu söylüyor:

"T.I.'ın sözleri ve kızına yaptığı kabul edilemez. Kadınların birer mal olduğu mesajı yayıyor ve bu yanlış."

New York'ta hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da bu uygulamanın yasaklanması için iki ayrı girişim var.

New York Eyaleti Kadınlar ve Kızlar Konseyi Başkanı ve Vali Sekreteri Melissa DeRosa, "Bu uygulama rahatsız edici, tıbbi bir değeri yok ve eyaletimizde olmamalı" dedi.