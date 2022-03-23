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Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

23.03.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçi alımı başvuruları için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'nın Pa.edu.tr internet adresinden yapılacak açıklamaya çevrildi. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine karar verildi. Peki bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? 2022 EGM bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin bekçi kadrosu ihdas edildi. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ilanı ile beraber bekçilik başvuru kılavuzu için adayların beklentileri yoğunlaştı. Başvuruda bulunmak isteyenler Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayınlayacağı başvuru kılavuzu ile bekçi alımı başvuru formunu dolduracaklar.

2022 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz aylarda alım sinyali verilen 10 bin bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri kılavuz ile netlik kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) 3 bin çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Detayların önümüzdeki haftalarda Polis Akademisi ve EGM internet sitesi aracılığıyla yayımlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranmıştı;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

(Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

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