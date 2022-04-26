Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2022 Bekçi alımı başvuru tarihi ve detaylar...

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği bekçi istihdamına yönelik beklentiler, yaz aylarının gelmesiyle beraber artmaya başladı. Halkın can ve mal güvenliğinin korunmasında kolluk kuvvetlerine yardım eden bekçiler, bu sene de Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. Peki bekçi alımı ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Polis Akademisi tarafından pae.edu.tr internet adresi üzerinden bekçi alımı ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacağı ifade edildi.

Bekçi alımı başvuru tarihi henüz açıklanış değil. Ancak kurum tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

"7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

