HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bekçilerden kurtulmak için her şeyi denedi! Sulama kanalına girdi, intihara kalkıştı...

Bekçilerden kurtulmak için her şeyi denedi! Sulama kanalına girdi, intihara kalkıştı...

27.01.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da gece saatlerinde yaşanan kovalamaya hareketli anlara sahne oldu. Mahalle bekçilerinin şüphelenerek kimlik sorgusu yapmak istediği Cengizhan F. (21) ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Daha sonra sulama kanalına atlayarak kaçmayı sürdüren şüpheli, yakalanacağını anlayınca ekmek bıçağıyla intihara kalkıştı. Ne yaptıysa kaçamayan şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek teslim oldu.

Bekçilerden kurtulmak için her şeyi denedi! Sulama kanalına girdi, intihara kalkıştı...

Hareketli anlar, saat 03.30 sırlarında merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Gürselpaşa Mahallesi ara sokaklarında devriye görevindeki mahalle bekçileri, bir sitenin otoparkındaki araçların yanında dolaşan şüpheli birini fark etti. Bekçilerin, kimlik sorgusu yapmak için seslendiği şüpheli kaçmaya başladı. Şüphelinin peşinden koşarak takip eden bekçilerin, durumu telsiz anonsuyla bildirmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Mavi Bulvar'da kaçışını sürdüren şüpheli daha sonra içinde diz boyu su bulunan kanala girdi. Suyun içinde de birkaç kilometre kaçmaya devam eden şüpheli üşüyüp, yakalanacağını anlayınca yanında taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak kendine zarar vereceğini söyledi. İsminin Cengizhan F. olduğu belirlenen şüpheli, önce firari olduğu için kaçtığını sonra da uzaklaştırmasının bulunduğunu ve ailesiyle kavgalı olduğu için kaçtığını belirterek annesinin olay yerine gelmesini istedi.

86d87e7a6ad6e6b54456806258aefba6

İKNA EDİLMESİ BİR SAAT SÜRDÜ

Çevreye ve polislere küfürler yağdıran şüpheli, polislerin ikna çabalarına olumsuz yanıt verdi. Suyun içinde üşüyen şüpheli, bir süre sonra sudan çıkarak, polisin annesinin aranmasını istedi. Cep telefonuyla annesiyle konuşan şüpheli, buna rağmen eylemine devam etti. Yaklaşık bir saatlik uğraş sonucu ikna edilen Cengizhan F., bıçağı sulama kanalına atıp, çıkarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansta sağlık kontrolü yapıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının ve devam eden davalarının bulunduğu öğrenildi.

9f5e73430f5651c1e55fdb1ebb9cc4d3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Otogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyinOtogarda pes dedirten manzara! Yasağı delmenin de yolunu buldular: Cezayı siz düşünmeyin
Gören şaşkına döndü! Vali, 'gerçekten gizemli' notuyla paylaştıGören şaşkına döndü! Vali, 'gerçekten gizemli' notuyla paylaştı
Anahtar Kelimeler:
bekçi Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçi maaşlarına ek zam açıklaması

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Dominik macerası kısa sürdü

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Kılıçdaroğlu 22.00'yi işaret etmişti! "Belge yağıyor"

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Sakın ertelemeyin! Anında doktora gidin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması

Salgını hayatlarından çıkarıyorlar! Kritik tarih 1 Şubat

Salgını hayatlarından çıkarıyorlar! Kritik tarih 1 Şubat

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Evinizin en güzel köşesi için en iyi köşe takımları hangileri?

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Öğrenciye dayak olayında flaş gelişme: Kanlı kazağımı çıkarıp...

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

İşte İstanbul'da son durum! Köprü, otogar, havalimanı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.