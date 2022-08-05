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  4. BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! Bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? EGM PA 2022 bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! Bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? EGM PA 2022 bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

05.08.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçları belli oldu. Adayların yaklaşık bir aydır süren heyecanlı bekleyişi 05 Ağustos 2022 tarihinde yapılan açıklama ile sona erdi. Söz konusu duyuru sonrası EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları e Devlet üzerinden erişime açıldı. Birçok kişi internette "Sınav sonuçları açıklandı mı, Bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte EGM PA 2022 bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı...

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI 2022! Bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir? EGM PA 2022 bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı

Bekçilik sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 Cuma (bugün) belli oldu. EGM PA Bekçilik sınav sonuçları yapılan açıklama ile duyuruldu. Sınavı geçen adaylar bilindiği üzere daha sonra fiziki yeterlilik ve sözlü sınava girecek. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. EGM PA 2022 bekçilik sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

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BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili heyecanlı bekleyiş sona erdi.

EGM PA 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı sonuçları, 05 Ağustos 2022 Cuma tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlandı.

EGM PA 2022 BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

Bekçilik sınav sonuçları e-devlet Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranından sorgulanabiliyor.

BEKÇİLİK SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

bekçiler

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

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