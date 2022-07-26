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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022/1 EGM PA tarafından bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

26.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekçilik sınav sonuçları, 17 Temmuz tarihinde bekçi olmak için sınava giren adaylar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve sınavların ardından gözler Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022/1 EGM PA tarafından bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022/1 EGM PA tarafından bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. 17 Temmuz tarihinde EGM PA tarafından yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022/1 EGM PA tarafından bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sınav sonuçlarıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Merakla beklenen sınavın sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 5 Ağustos Cuma günü erişime açılacak.

2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ YAZILI SINAVI SORU VE CEVAPLARI

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı A Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_A(1).pdf

2022/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı B Kitapçığı soru ve cevapları için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.pa.edu.tr/Upload/editor/files/EGM_CARSI_VE_MAHALLE_BEKCILIGI_B(1).pdf

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