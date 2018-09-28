Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Baba kusura bakma" başlığıyla yayımlanan yazısında bugüne dek CHP'den başka hiçbir partiye oy vermediğini söyledi. "Geçenlerde 'Islak imzanız batsın' başlıklı bir yazı yazdım, beni seven ve yazdıklarıma katılan okurlarım sosyal medyada paylaştılar" diyen Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:
"Paylaşanlardan birisi de Ali Uluşahin, Bursa'da yılların CHP'lisi, bir ara milletvekili aday adayı. Yazımı paylaştığı için önceki gün ihraç istemi ile disipline verdiler. Yani partiden atacaklar.
Yazarın yazısını TIK'lamak, seçimde partiye oy vermek gibidir. Birisini dört yılda bir TIK'larsınız, öbürünü okuyup beğendikçe. Ben kırk yıldır CHP'yi TIK'ladım, CHP bir okurumun TIK'lamasına katlanamadı. Onu atıyorlar."
Eski Başbakan'ın mandaları satıldı
2 kadın 1 erkek! İlişkiye girerken suçüstü yakalandılar
Genç kıza korkunç işkence! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Fethullah Gülen'le fotoğraf çektiren Afif Demirkıran'a kritik görev
Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD verdiği sözü tutmadı
Sosyal medyanın yeni trendi: Oh Yeah!
LG'nin yeni telefonu V40 ThinQ 5 kamerayla geliyor!
WhatsApp kurucularından Brian Acton: Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum