Bekir Coşkun: Yazımı paylaşan partiden atılacak!

Sözcü yazarı Bekir Coşkun, "Baba kusura bakma" başlığıyla yayımlanan yazısında bugüne dek CHP'den başka hiçbir partiye oy vermediğini söyledi. "Geçenlerde 'Islak imzanız batsın' başlıklı bir yazı yazdım, beni seven ve yazdıklarıma katılan okurlarım sosyal medyada paylaştılar" diyen Coşkun, sözlerine şöyle devam etti:

"Paylaşanlardan birisi de Ali Uluşahin, Bursa'da yılların CHP'lisi, bir ara milletvekili aday adayı. Yazımı paylaştığı için önceki gün ihraç istemi ile disipline verdiler. Yani partiden atacaklar.

Yazarın yazısını TIK'lamak, seçimde partiye oy vermek gibidir. Birisini dört yılda bir TIK'larsınız, öbürünü okuyup beğendikçe. Ben kırk yıldır CHP'yi TIK'ladım, CHP bir okurumun TIK'lamasına katlanamadı. Onu atıyorlar."

